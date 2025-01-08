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Як можна швидше обігріти будинок взимку — допоможе цей метод

8 січня 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Як швидко і дешево можна обігріти будинок взимку — ефективні способи
Люди, які кладуть дрова в камін. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Власники приватних будинків знають, як важливо взимку мати багато дров, щоб ними обігріватися холодними морозними вечорами, але не завжди виходить ефективно це робити. Ми розповідаємо, як можна швидко та економно зігріти будинок в зимову пору року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Люди, які живуть в приватних будинках, знають, як важливо накопичувати і правильно зберігати дрова, щоб потім ними розтоплювати піч взимку. Але не тільки ними можна грітися. Щоб сильніше і швидше обігріти свій будинок, до дров потрібно додати допоміжні матеріали, а які саме, читайте нижче.

Камин
Чашка з книгою біля каміну з дровами. Фото: Freepik

Як можна швидше обігріти оселю в зимовий сезон

Фахівці кажуть, що для більш ефективного обігріву будинку разом з дровами варто використовувати певні речі. Йдеться про таких "помічників", як:

  • Лушпиння гречки або гороха
  • Соняшникова лузга
  • Солома

Як обігріти будинок допоміжними речами

По-перше, ретельно висушіть лузгу або солому, щоб не було надмірної кількості диму, а по-друге, не кладіть одразу багато цих матеріалів до печі. Зазвичай на декілька годин вистачає однієї або двох жмень матеріалів, щоб підвищити температуру в будинку.

Чим корисний такий метод

Цей спосіб вважається дуже ефективним, адже так можна заощадити на дровах, які сьогодні коштують чималих грошей. До того ж, якщо вимкнуть світло, постійне тепло у вашому будинку буде на регулярній основі, тому не доведеться накидати на себе безліч одягу.

Крім того, коли солома або лузга згорають, вони залишають по собі мінімальну кількість попелу, а це ефективне добриво для городніх культур. У такому випадку ви не тільки обігрієте свою оселю, а й допоможете своїм рослинам отримати всі необхідні для росту поживні елементи.

Нагадаємо, ми писали про те, якими дровами в жодному разі не можна топити будинок взимку. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно складати і зберігати дрова, щоб топити ними будинок взимку. 

Також ми повідомляли про те, чи можна опалювати будинок взимку хвойними дровами.

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