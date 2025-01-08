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Как можно быстрее обогреть дом зимой — поможет этот метод

8 января 2025 01:12
Кристина Кучугурная - Редактор
Как быстро и дешево можно обогреть дом зимой — эффективные способы
Люди, которые кладут дрова в камин. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Владельцы частных домов знают, как важно зимой иметь много дров, чтобы ими обогреваться холодными морозными вечерами, но не всегда получается эффективно это делать. Мы рассказываем, как можно быстро и экономно согреть дом в зимнее время года.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Люди, которые живут в частных домах, знают, как важно накапливать и правильно хранить дрова, чтобы потом ими растапливать печь зимой. Но не только ими можно греться. Чтобы сильнее и быстрее обогреть свой дом, к дровам нужно добавить вспомогательные материалы, а какие именно, читайте ниже.

Камин
Чашка с книгой возле камина с дровами. Фото: Freepik

Как можно быстрее обогреть дом в зимний сезон

Специалисты говорят, что для более эффективного обогрева дома вместе с дровами стоит использовать определенные вещи. Речь идет о таких "помощниках", как:

  • Шелуха гречки или гороха
  • Подсолнечная шелуха
  • Солома

Как обогреть дом вспомогательными вещами

Во-первых, тщательно высушите лузгу или солому, чтобы не было чрезмерного количества дыма, а во-вторых, не кладите сразу много этих материалов в печь. Обычно на несколько часов хватает одной или двух горстей материалов, чтобы повысить температуру в доме.

Чем полезен такой метод

Этот способ считается очень эффективным, ведь так можно сэкономить на дровах, которые сегодня стоят немалых денег. К тому же, если выключат свет, постоянное тепло в вашем доме будет на регулярной основе, поэтому не придется накидывать на себя множество одежды.

Кроме того, когда солома или лузга сгорают, они оставляют после себя минимальное количество пепла, а это эффективное удобрение для огородных культур. В таком случае вы не только обогреете свой дом, но и поможете своим растениям получить все необходимые для роста питательные элементы.

Напомним, мы писали о том, какими дровами ни в коем случае нельзя топить дом зимой.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно складывать и хранить дрова, чтобы топить ими дом зимой.

Также мы сообщали о том, можно ли отапливать дом зимой хвойными дровами.

зима лайфхаки советы народные методы эффективные способы дрова

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