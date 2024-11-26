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Як рубати дрова, щоб зігріти ними будинок взимку — поради

26 листопада 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно колоти дрова на зиму — корисні поради
Чоловік, який рубає дрова. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Наближається зима, тому саме час подбати про те, як обігрівати себе холодними сніжними вечорами. Ті, в кого є приватний будинок, повинні знати, як правильно колоти дрова, щоб потім розпалювати ними піч або багаття для зігрівання взимку.

Новини.LIVE розповідає, як це робити.

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Процес рубання дров не важкий, але на нього потрібно витратити багато енергії. Далеко не всі знають, як і якими інструментами потрібно колоти дрова, тому ділимося корисними порадами, які допоможуть вам дізнатися, як це робити.

Як рубати дрова для зігрівання взимку

Яким інструментом колоти дрова

Перш, ніж колоти дрова, необхідно мати під рукою відповідний якісний інструмент. Більше для цього підходить спеціальна сокира-колун, але потрібно її підібрати під індивідуальні особливості. І хоча спочатку ця сокира має менший вигляд, вона здатна розколоти навіть товсті поліна, якщо нею правильно користуватися.

І пам’ятайте, що чим коротше поліно, тим легше його колоти, а сучкуваті взагалі важко коляться. Причому краще це робити тоді, коли надворі мороз, адже так легше розколюється будь-яка деревина. 

Топор и дрова
Сокира і дрова для рубання на вулиці. Фото: Freepik

Як правильно колоти дрова

Інколи буває так, що лезо інструмента застряє в тріщині чурки, тому не вдається повністю її розколоти. Якщо це трапилося у вас, не тягніть за рукоятку, намагаючись дістати сокиру. В такому випадку переверніть колун із чуркою вгору та вдарте обухом по іншій деревині. 

Коли ви рубаєте дрова, ставте ноги так, щоб відстань між ними була більшою за відстань між плечей. Це забезпечить стійкість і захистить вас від можливих травм у випадку, якщо ви промахнетеся або зламається сокира. 

Рубание дров
Процес рубання дров на вулиці. Фото: Paris

Нагадаємо, ми писали про те, якими дровами категорично не можна топити будинок. 

Раніше ми розповідали про те, як потрібно зберігати дрова взимку, щоб вони залишалися сухими. 

Також ми повідомляли про те, які дрова обрати для того, щоб опалювати свій будинок.

зима поради опалення дрова деревина

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