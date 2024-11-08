Як зберігати дрова, щоб вони були сухими взимку — поради

Людина, яка складає дрова біля будинку. Фото: Axe Adviser

Ті, в кого є приватний будинок, знають, як важливо мати запаси дров на зиму, щоб потім ними зігріватися в холодні дні. Щоб ці дрова змогли ефективно розтопити піч, камін або багаття, їх необхідно правильно зберігати, а ось як саме, читайте нижче.

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Як правильно зберігати дрова

Захист від впливу природи

У тому випадку, якщо у вас немає окремого закритого приміщення, де ви б могли зберігати дрова, вкрийте їх матеріалами, які не пропускають вологу. Це допоможе дровам залишатися сухими в умовах снігу і дощу, щоб потім ефективно вас обігріти в зимову пору року.

Для захисту дров можете скористатися звичайними матеріалами, які, певно, є в кожному приватному будинку. Експерти рекомендують накривати дрова одними з таких матеріалів, як:

Металеві листи від паркану

Старий руберойд

Целофанова плівка

Профнастил тощо

Купа накритих дров на вулиці. Фото: Agricereali

Провітрювання дровника

По-друге, обов’язково забезпечте провітрювання в приміщенні, де у вас лежать дрова. Запам’ятайте, що повітря повинно легко циркулювати, а значить — підсушувати дрова. У такому випадку майбутнє паливо буде добре сохнути, не пліснявіти і не гнити. Якщо цього не робити, то навіть сухе дерево може відсиріти.

Дровник біля будинку. Фото: Pinterest

Захист від вогню

По-третє, необхідно тримати дрова якнайдалі від джерела вогню, наприклад, від мангалу або вогнища. Навіть найменша неуважність може позбавити вас всіх запасів дров, а цього краще не допускати, якщо ви хочете зігрітися холодними вечорами. Але краще залишати стопку дров біля печі, щоб у будь-який момент мати сухий запас для розпалювання.

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