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Як правильно зберігати дрова взимку — важливі правила

8 листопада 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як зберігати дрова, щоб вони були сухими взимку — поради
Людина, яка складає дрова біля будинку. Фото: Axe Adviser
Христина Кучугурна - Редактор

Ті, в кого є приватний будинок, знають, як важливо мати запаси дров на зиму, щоб потім ними зігріватися в холодні дні. Щоб ці дрова змогли ефективно розтопити піч, камін або багаття, їх необхідно правильно зберігати, а ось як саме, читайте нижче.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як правильно зберігати дрова

Захист від впливу природи

У тому випадку, якщо у вас немає окремого закритого приміщення, де ви б могли зберігати дрова, вкрийте їх матеріалами, які не пропускають вологу. Це допоможе дровам залишатися сухими в умовах снігу і дощу, щоб потім ефективно вас обігріти в зимову пору року.

Для захисту дров можете скористатися звичайними матеріалами, які, певно, є в кожному приватному будинку. Експерти рекомендують накривати дрова одними з таких матеріалів, як:

  • Металеві листи від паркану
  • Старий руберойд
  • Целофанова плівка
  • Профнастил тощо
Дрова
Купа накритих дров на вулиці. Фото: Agricereali

Провітрювання дровника

По-друге, обов’язково забезпечте провітрювання в приміщенні, де у вас лежать дрова. Запам’ятайте, що повітря повинно легко циркулювати, а значить — підсушувати дрова. У такому випадку майбутнє паливо буде добре сохнути, не пліснявіти і не гнити. Якщо цього не робити, то навіть сухе дерево може відсиріти.

Дровник
Дровник біля будинку. Фото: Pinterest

Захист від вогню

По-третє, необхідно тримати дрова якнайдалі від джерела вогню, наприклад, від мангалу або вогнища. Навіть найменша неуважність може позбавити вас всіх запасів дров, а цього краще не допускати, якщо ви хочете зігрітися холодними вечорами. Але краще залишати стопку дров біля печі, щоб у будь-який момент мати сухий запас для розпалювання.

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна використовувати дрова з хвойних дерев для опалення будинку. 

Раніше ми розповідали про те, які дрова краще вибрати для опалення будинку взимку.

Також ми повідомляли про те, як правильно складати дрова восени, щоб зберегти їх сухими.

дрова правила дерева поради зима

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