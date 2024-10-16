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Як правильно скласти дрова восени — поради, які збережуть їх сухими

16 жовтня 2024 22:48
Христина Кучугурна - Редактор
Як зберегти сухими дрова на зиму — корисні поради
Жінка, яка складає дрова. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Зима — це ідеальний час для того, щоб посидіти з рідною людиною біля каміну і послухати тріскання дров під душевні розмови. Та щоб ці вечори були вдалими, необхідно зберегти дрова сухими, а для цього їх потрібно правильно скласти.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Восени всі люди готуються до зимового періоду, а ті, в кого є власна дача або приватний будинок, ще й запасаються дровами. У цьому питанні важливо не лише придбати і наколоти їх, а й правильно скласти, щоб потім з них розпалювати багаття.

Камин
Розпалювання багаття в каміні. Фото: European Home

Щоб це зробити, потрібно, щоб на дровах не було зайвої вологи, і для цього їх необхідно забезпечити сонячним світлом і правильною циркуляцією повітря. Дачники з досвідом пояснили, як їх скласти, щоб вони залишалися сухими всю зиму.

Як правильно потрібно складати дрова на зиму

Якщо ви хочете взимку насолоджуватися приємним трісканням багаття, спочатку виберіть місце, де буде багато сонячного світла. Покладіть стопку дров так, щоб їхня довжина була перпендикулярно до напрямку вітру. Якщо напрямок вітру у вас різний, краще покладіть дрова з північного на південний напрямок. 

Щоб не дати волозі з землі потрапляти на бруски, покладіть в самому низі оброблені гілки. Почніть складати дрова на кінцях штабеля, потім помістіть декілька з них паралельно один до одного, а після цього — перпендикулярно.

Дрова
Чоловік, який тримає дрова в руках. Фото: Freepik

Робіть так в декілька шарів доти, доки ви не створите шість рівнів дров, а потім створіть другу "вежу" на іншому кінці. Потім між двома "вежами" помістіть дрова так, щоб між ними проходило повітря. Наприкінці вкрийте дрова брезентом, щоб захистити їх від різних опадів. 

Нагадаємо, ми писали про те, які дрова краще використовувати для розпалу багаття на шашлик. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно підготувати рослини в саду до настання зими. 

Також ми повідомляли про те, як зберігати часник взимку, щоб він залишався в гарному стані. 

осінь дерева зима поради дрова

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