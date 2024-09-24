Як підготувати сад до зими — покрокова інструкція, поради дачникам

Компостування домашніх відходів у саду. Фото: Pinterest

Восени необхідно підготувати свою дачну ділянку до зимового сезону, адже незабаром потрібно буде на якийсь час забути про городні роботи. Досвідчені садівники розповіли, як треба підготувати свій сад до настання зими, щоб покращити врожайність наступного року.

Про це розповідає The Sun.

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Підготовка саду до зими

Збір насіння

Якщо ви не хочете купувати нове насіння однієї рослини, бажаючи проростити її ще раз, можете зібрати його з головок квітки. Після збору насіння необхідно помістити його туди, де прохолодно і сухо, і тримати аж до моменту, коли ви будете висаджувати його на городі.

Збір насіння з рослини в саду. Фото: Freepik

Викопування рослин

Досвідчені садівники рекомендують викопувати деякі рослини в саду перед настанням зими, адже вони не витримають холодів. Наприклад, зробити це необхідно із жоржинами, адже вони можуть загинути взимку, якщо залишаться в землі.

Тому садівники радять викопати бульби цих квітів і тримати їх до настання весняного періоду там, де прохолодно і темно.

Викопування рослини в саду. Фото: Justdial

Знищення шкідників

Відомо, що велика кількість шкідників зникають з саду впродовж зимового періоду, але деякі, все ж таки, залишаються на ділянці. Йдеться про равликів і слимаків, які процвітають в умовах підвищеної вологи. Тому необхідно знищити цих "небажаних гостей".

Обробка дерев у саду від шкідників. Фото: Pinterest

Компостування

Досвідчені дачники рекомендують компостувати абсолютно все напередодні зимового періоду. Важливо робити це, зокрема, з овочевими шкірами та іншими органічними відходами. Для компостування можна купити спеціальний контейнер або зробити його власноруч, використовуючи старі піддони.

Процес компостування відходів у саду. Фото: MSN

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