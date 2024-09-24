Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Рослини "подякують" вам — як правильно підготувати сад до зими arrow

Рослини "подякують" вам — як правильно підготувати сад до зими

24 вересня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як підготувати сад до зими — покрокова інструкція, поради дачникам
Компостування домашніх відходів у саду. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Восени необхідно підготувати свою дачну ділянку до зимового сезону, адже незабаром потрібно буде на якийсь час забути про городні роботи. Досвідчені садівники розповіли, як треба підготувати свій сад до настання зими, щоб покращити врожайність наступного року.

Про це розповідає The Sun.

Читайте також:

Підготовка саду до зими

Збір насіння

Якщо ви не хочете купувати нове насіння однієї рослини, бажаючи проростити її ще раз, можете зібрати його з головок квітки. Після збору насіння необхідно помістити його туди, де прохолодно і сухо, і тримати аж до моменту, коли ви будете висаджувати його на городі.

Сбор семян с растения в саду
Збір насіння з рослини в саду. Фото: Freepik

Викопування рослин

Досвідчені садівники рекомендують викопувати деякі рослини в саду перед настанням зими, адже вони не витримають холодів. Наприклад, зробити це необхідно із жоржинами, адже вони можуть загинути взимку, якщо залишаться в землі. 

Тому садівники радять викопати бульби цих квітів і тримати їх до настання весняного періоду там, де прохолодно і темно.

Выкапывание растения в саду
Викопування рослини в саду. Фото: Justdial

Знищення шкідників

Відомо, що велика кількість шкідників зникають з саду впродовж зимового періоду, але деякі, все ж таки, залишаються на ділянці. Йдеться про равликів і слимаків, які процвітають в умовах підвищеної вологи. Тому необхідно знищити цих "небажаних гостей".

Обработка деревьев в саду от вредителей
Обробка дерев у саду від шкідників. Фото: Pinterest

Компостування

Досвідчені дачники рекомендують компостувати абсолютно все напередодні зимового періоду. Важливо робити це, зокрема, з овочевими шкірами та іншими органічними відходами. Для компостування можна купити спеціальний контейнер або зробити його власноруч, використовуючи старі піддони.

Процесс компостирования отходов в саду
Процес компостування відходів у саду. Фото: MSN

Нагадаємо, ми писали про те, чим може бути корисне опале листя для рослин в саду. 

Раніше ми розповідали про те, чи потрібно поливати рослини на городі та в саду у вересні. 

Також ми повідомляли про те, як правильно білити плодові дерева в саду, щоб захистити їх від шкідників. 

осінь зима поради сад

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:22 Білий дім не почув переконливих аргументів щодо ударів по РФ, — ЗМІ

20:04 Кличко став найкращим боксером 21 століття — він обійшов Усика та брата Віталія

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

19:54 Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові зупинили

19:38 Відмова від відстрочки — коли ТЦК мають право ухвалювати таке рішення

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

19:37 Начальник одеського ТЦК розповів про свою зарплату

19:21 У Мінфіні пояснили, якою буде мінімальна зарплата у 2025 році

18:56 На Генасамблеї ООН Байден запевнив Україну в подальшій підтримці

18:51 Киян запрошують на "Книжковий пікнік" — програма заходу та локація

Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

20:22 Білий дім не почув переконливих аргументів щодо ударів по РФ, — ЗМІ

20:04 Кличко став найкращим боксером 21 століття — він обійшов Усика та брата Віталія

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

19:54 Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові зупинили

19:38 Відмова від відстрочки — коли ТЦК мають право ухвалювати таке рішення

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

19:37 Начальник одеського ТЦК розповів про свою зарплату

19:21 У Мінфіні пояснили, якою буде мінімальна зарплата у 2025 році

18:56 На Генасамблеї ООН Байден запевнив Україну в подальшій підтримці

18:51 Киян запрошують на "Книжковий пікнік" — програма заходу та локація

Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

Text

17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Text

13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

Text

13:00 Зеленський у США та загроза оточення Вугледару — ефір День.LIVE

Text

12:27 ТЦК потребує реформ — нардеп запропонував перейти на систему НАТО

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

12:25 Нардепка назвала сценарій, за яким можна підняти зарплати військовим

Text

11:10 Нардепка пояснила, чому багато затриманих корупціонерів не засуджують

Text

10:06 Військовий ЗСУ поділився найкреативнішим способом застосування дронів

Text

08:00 Корупція в прокуратурі та зустріч Зеленського з Шольцом у США — ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2024
Text

23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені