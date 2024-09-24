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Растения "поблагодарят" вас — как правильно подготовить сад к зиме

24 сентября 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Как подготовить сад к зиме — пошаговая инструкция, советы дачникам
Компостирование домашних отходов в саду. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Осенью необходимо подготовить свой дачный участок к зимнему сезону, ведь вскоре нужно будет на время забыть о огородных работах. Опытные садоводы рассказали, как нужно подготовить свой сад к наступлению зимы, чтобы улучшить урожайность в следующем году.

Об этом рассказывает The Sun.

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Подготовка сада к зиме

Сбор семян

Если вы не хотите покупать новые семена одного растения, желая прорастить его еще раз, можете собрать их с головок цветка. После сбора семян необходимо поместить их туда, где прохладно и сухо, и держать вплоть до момента, когда вы будете высаживать их на огороде.

Сбор семян с растения в саду.
Сбор семян с растения в саду. Фото: Freepik

Выкапывание растений

Опытные садоводы советуют выкапывать некоторые растения в саду перед приходом зимы, ведь они не выдержат холодов. К примеру, сделать это необходимо с георгинами, ведь они могут погибнуть зимой, если останутся в земле.

Поэтому садоводы советуют выкопать клубни этих цветов и держать их до наступления весеннего периода там, где прохладно и темно.

Выкапывание растения в саду
Выкапывание растения в саду. Фото: Justdial

Уничтожение вредителей

Известно, что большое количество вредителей исчезают из сада в течение зимнего периода, но некоторые, все-таки, остаются на участке. Речь идет об улитках и слизнях, которые процветают в условиях повышенной влаги. Поэтому необходимо уничтожить этих "нежелательных гостей".

Обработка деревьев в саду.
Обработка деревьев в саду от вредителей. Фото: Pinterest

Компостирование

Опытные дачники рекомендуют компостировать абсолютно все в преддверии зимнего периода. Важно делать это, в частности, с овощными шкурками и другими органическими отходами. Для компостирования можно купить специальный контейнер или сделать его своими руками, используя старые поддоны.

Процесс компостирования отходов в саду
Процесс компостирования отходов в саду. Фото: MSN

Напомним, мы писали о том, чем могут быть полезны опавшие листья для растений в саду.

Раньше мы рассказывали о том, нужно ли поливать растения на огороде и в саду в сентябре.

Также мы сообщали о том, как правильно белить плодовые деревья в саду, чтобы защитить их от вредителей.

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