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Как правильно сложить дрова осенью — советы, которые сохранят их сухими

16 октября 2024 22:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Как сохранить сухими дрова на зиму — полезные советы
Женщина, которая складывает дрова. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Зима — это идеальное время для того, чтобы посидеть с родным человеком у камина и послушать треск дров под душевные разговоры. Чтобы эти вечера были удачными, необходимо сохранить дрова сухими, а для этого их нужно правильно сложить.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Осенью все люди готовятся к зимнему периоду, а те, у кого есть собственная дача или частный дом, запасаются дровами. В этом вопросе важно не только приобрести и наколоть их, но и правильно сложить, чтобы потом из них разжигать костры.

Камин
Разжигание костра в камине. Фото: European Home

Чтобы это сделать, нужно, чтобы на дровах не было лишней влаги, и для этого их необходимо обеспечить солнечным светом и правильной циркуляцией воздуха. Дачники с опытом объяснили, как их сложить, чтобы они оставались сухими всю зиму.

Как правильно нужно складывать дрова на зиму

Если вы хотите зимой наслаждаться приятным треском костра, сначала выберите место, где будет много солнечного света. Сложите стопку дров так, чтобы их длина была перпендикулярна направлению ветра. Если направление ветра у вас разное, лучше положите дрова с северного на южное направление.

Чтобы не дать влаге с земли попадать на бруски, положите в самом низу обработанные ветки. Начните складывать дрова на концах штабеля, затем поместите несколько из них параллельно друг другу, а после этого — перпендикулярно.

Дрова
Человек, держащий дрова в руках. Фото: Freepik

Делайте так в несколько слоев, пока вы не создадите шесть уровней дров, а затем создайте вторую "башню" на другом конце. Потом между двумя "башнями" поместите дрова так, чтобы между ними проходил воздух. В конце накройте дрова брезентом, чтобы защитить их от разных осадков.

Напомним, мы писали о том, какие дрова лучше использовать для разжигания костра на шашлык.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно подготовить растения в саду к наступлению зимы.

Также мы сообщали о том, как хранить чеснок зимой, чтобы он оставался в хорошем состоянии.

осень деревья зима советы дрова

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