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Как правильно хранить дрова зимой — важные правила

8 ноября 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как хранить дрова, чтобы они были сухими зимой — советы
Человек, складывающий дрова возле дома. Фото: Axe Adviser
Кристина Кучугурная - Редактор

Те, у кого есть частный дом, знают, как важно иметь запасы дров на зиму, чтобы потом ими согреваться в холодные дни. Чтобы эти дрова смогли эффективно растопить печь, камин или костер, их необходимо правильно хранить, а вот как именно, читайте ниже.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Как правильно хранить дрова

Защита от воздействия природы

В том случае, если у вас нет отдельного закрытого помещения, где вы могли бы хранить дрова, укройте их материалами, которые не пропускают влагу. Это поможет дровам оставаться сухими в условиях снега и дождя, чтобы потом эффективно обогреть вас в зимнее время года.

Для защиты дров можете воспользоваться обычными материалами, которые, вероятно, есть в каждом частном доме. Эксперты рекомендуют накрывать дрова одними из таких материалов, как:

  • Металлические листы от забора
  • Старый рубероид
  • Целофановая пленка
  • Профнастил и т.п.
Дрова
Куча накрытых дров на улице. Фото: Agricereali

Проветривание дровника

Во-вторых, обязательно обеспечте проветривание в помещении, где у вас лежат дрова. Запомните, что воздух должен легко циркулировать, а значит — подсушивать дрова. В таком случае будущее топливо будет хорошо сохнуть, не плесневеть и не гнить. Если этого не делать, то даже сухое дерево может отсыреть.

Дровник
Дровник возле дома. Фото: Pinterest

Защита от огня

В-третьих, необходимо держать дрова подальше от источника огня, например, от мангала или очага. Даже малейшая невнимательность может лишить вас всех запасов дров, а этого лучше не допускать, если вы хотите согреться холодными вечерами. Но лучше оставлять стопку дров возле печи, чтобы в любой момент иметь сухой запас для розжига.

Напомним, мы писали о том, можно ли использовать дрова с хвойных деревьев для отопления дома.

Раньше мы рассказывали о том, какие дрова лучше выбрать для отопления дома зимой.

Также мы сообщали о том, как правильно складывать дрова осенью, чтобы сохранить их сухими.

дрова правила деревья советы зима

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