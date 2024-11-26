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Как рубать дрова, чтобы согреть ими дом зимой — советы

26 ноября 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно колоть дрова на зиму — полезные советы
Мужчина, который колет дрова. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Приближается зима, поэтому самое время позаботиться о том, как обогревать себя холодными снежными вечерами. Те, у кого есть частный дом, должны знать, как правильно колоть дрова, чтобы потом разжигать ими печь или костер для согревания зимой.

Новини.LIVE рассказывает, как это делать.

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Процесс рубания дров не тяжелый, но на него нужно потратить много энергии. Далеко не все знают, как и какими инструментами нужно колоть дрова, поэтому делимся полезными советами, которые помогут вам узнать, как это делать.

Как рубать дрова для согревания зимой

Каким инструментом колоть дрова

Прежде чем колоть дрова, необходимо иметь под рукой соответствующий качественный инструмент. Больше всего для этого подходит специальный топор-колун, но нужно его подобрать под индивидуальные особенности. И хотя сначала этот топор выглядит меньшим, он способен расколоть даже толстые поленья, если им правильно пользоваться.

И помните, что чем короче полено, тем легче его колоть, а сучковатые вообще тяжело колятся. Причем лучше это делать тогда, когда на воздухе мороз, ведь так легче раскалывается любая древесина.

Топор и дрова
Топор и дрова для рубки на улице. Фото: Freepik

Как правильно колоть дрова

Иногда бывает так, что лезвие инструмента застревает в трещине чурка, поэтому не удается полностью его расколоть. Если это случилось у вас, не тяните за рукоятку, пытаясь достать топор. В таком случае переверните колун с чуркой вверх и ударьте обухом по другой древесине.

Когда вы рубаете дрова, ставьте ноги так, чтобы расстояние между ними было больше расстояния между плеч. Это обеспечит устойчивость и защитит вас от возможных травм в случае, если вы промахнетесь или сломается топор.

Рубание дров
Процесс рубания дров на улице. Фото: Париж

Напомним, мы писали о том, какими дровами категорически нельзя топить дом.

Раньше мы рассказывали о том, как нужно хранить дрова зимой, чтобы они оставались сухими.

Также мы сообщали о том, какие дрова выбрать для того, чтобы отапливать свой дом.

зима советы отопление дрова древесина

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