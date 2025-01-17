Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как использовать пасынки помидоров — советы опытных дачников arrow

Как использовать пасынки помидоров — советы опытных дачников

17 января 2025 12:20
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Что делать с пасынками от помидоров — полезные советы для дачников
Кусты помидоров. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Многие дачники выбрасывают срезанные пасынки от помидоров, или оставляют их на компост, но зря. Срезанные побеги этого растения могут пригодиться и помочь вам улучшить урожай.

Новини.LIVE рассказывает методы, которые помогут вам максимально эффективно использовать пасынки помидоров.

Читайте также:

Как использовать пасынки помидоров

Размножение томатов

Пасынки помидоров можно применить для увеличения количества растений на грядке. Это будет особенно полезно, если часть томатов погибла из-за неблагоприятных погодных условий.

Для размножения пасынки нужно подготовить. Для этого на боковых стеблях сделайте надрезы, чтобы стимулировать образование корней. Далее поместите отрезанные побеги в воду, на глубину 2-3 см. А после появления корней — около 5 дней — пересадите их в открытый грунт.

Как использовать пасынки томатов - фото
Рассада в горшке. Фото: Freepik

Защита от тли

Тля — настоящее бедствие для многих огородников. Этот вредитель высасывает соки из растений, что приводит к их ослаблению и снижению урожая. Пасынки помидоров можно использовать для приготовления натурального средства, которое защитит урожай.

Для приготовления средства 2 кг пасынков залейте их 5 литрами горячей воды. Дайте раствору настояться, а затем разбавьте его водой в соотношении 1:3. Добавьте 30 г хозяйственного мыла для лучшей фиксации средства на растениях. Опрыскивайте пораженные растения полученным раствором.

Ранее мы рассказывали, как защитить почву зимой, когда на улице нет снега.

Также узнайте, какие простые методы увеличат урожай картофеля вдвое.

советы помидор огород рассада томат

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:29 На одесского прокурора открыли дело — в чем подозревают

13:28 Байден раскрыл тайну диалога с Путиным и сказал о его страхе

13:18 В Кривом Роге известно о погибших и раненых — кадры последствий

Text

13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

13:05 Полиция привела детали о побеге экс-руководителя метро Киева

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:01 На станции Вернадского появились первые птенцы чаек — фото

12:57 В Одессе появится большой реабилитационный центр — когда откроют

12:53 Чиновница Укрзализныци сдавала РФ информацию об эшелонах ВСУ

12:38 Байден рассказал, чего боялся во время поездки в Киев в 2023 году

12:36 Фон дер Ляйен упомянула Украину в поздравлении премьера Болгарии

13:29 На одесского прокурора открыли дело — в чем подозревают

13:28 Байден раскрыл тайну диалога с Путиным и сказал о его страхе

13:18 В Кривом Роге известно о погибших и раненых — кадры последствий

13:05 Полиция привела детали о побеге экс-руководителя метро Киева

13:01 На станции Вернадского появились первые птенцы чаек — фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:57 В Одессе появится большой реабилитационный центр — когда откроют

12:53 Чиновница Укрзализныци сдавала РФ информацию об эшелонах ВСУ

12:38 Байден рассказал, чего боялся во время поездки в Киев в 2023 году

12:36 Фон дер Ляйен упомянула Украину в поздравлении премьера Болгарии

12:30 Пенсии в более 10 тыс. гривен — как заработать на такие выплаты

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

Text

13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

Text

09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

Text

08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025
Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно