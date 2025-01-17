Что делать с пасынками от помидоров — полезные советы для дачников

Кусты помидоров. Фото: Freepik

Многие дачники выбрасывают срезанные пасынки от помидоров, или оставляют их на компост, но зря. Срезанные побеги этого растения могут пригодиться и помочь вам улучшить урожай.

Новини.LIVE рассказывает методы, которые помогут вам максимально эффективно использовать пасынки помидоров.

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Размножение томатов

Пасынки помидоров можно применить для увеличения количества растений на грядке. Это будет особенно полезно, если часть томатов погибла из-за неблагоприятных погодных условий.

Для размножения пасынки нужно подготовить. Для этого на боковых стеблях сделайте надрезы, чтобы стимулировать образование корней. Далее поместите отрезанные побеги в воду, на глубину 2-3 см. А после появления корней — около 5 дней — пересадите их в открытый грунт.

Рассада в горшке. Фото: Freepik

Защита от тли

Тля — настоящее бедствие для многих огородников. Этот вредитель высасывает соки из растений, что приводит к их ослаблению и снижению урожая. Пасынки помидоров можно использовать для приготовления натурального средства, которое защитит урожай.

Для приготовления средства 2 кг пасынков залейте их 5 литрами горячей воды. Дайте раствору настояться, а затем разбавьте его водой в соотношении 1:3. Добавьте 30 г хозяйственного мыла для лучшей фиксации средства на растениях. Опрыскивайте пораженные растения полученным раствором.

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