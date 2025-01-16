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Як посіяти розсаду помідорів для великого врожаю — поради

16 січня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як сіяти помідори на розсаду — покрокова інструкція, поради дачникам
Людина, яка сіє помідори на розсаду. Фото: Decorexpro
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви хочете зібрати щедрий врожай помідорів, спочатку потрібно посіяти розсаду, але для цього варто знати певні правила. Досвідчені дачники розповіли, як правильно посіяти томати на розсаду, щоб отримати багато смачних і соковитих плодів з власного городу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Крок 1 — підготовка насіння

Перш ніж сіяти розсаду, знезаразьте насіння помідорів, поклавши його до розчину марганцю густо-рожевого відтінку на 20 хвилин. Потім проростіть насіння — загорніть його у вологу тканину або папір і покладіть до пакета або теплички.

Рассада томатов
Вирощена на вікні розсада помідорів. Фото: Pravda

Крок 2 — вибір місткості

Потім оберіть місткість для посіву — це можуть бути пластикові стаканчики або контейнери. Але в будь-якому разі на дні повинні бути отвори для проходження повітря. 

Крок 3 — підготовка ґрунту

Землю для розсади можна приготувати власноруч або купити в магазині ту, яка призначена для таких речей. Якщо ви хочете використати землю з власного городу, спочатку знешкодьте її. Наприклад, спочатку проморозьте її або обробіть тим самим розчином, що і насіння.

Земля для рассады
Наповнення ємності з розсадою помідорів землею. Фото: Decorexpro

Крок 4 — посів овочів

Заповніть місткість землею і пролийте її водою кімнатної температури, потім заглибте насіння десь на 0,5 сантиметрів, присипте ґрунтом і обприскайте пульверизатором. Тримайте місткість у теплому місці, щоб температура повітря була десь 25 градусів, а ґрунт — завжди зволоженим.

Коли насіння проклюнеться, приберіть плівку і помістіть його туди, де буде достатньо сонячного світла. Поливати розсаду потрібно помірно і краще за все розпилювачем. 

Нагадаємо, ми писали про те, на якій відстані краще висаджувати помідори на городі. 

Раніше ми розповідали про те, які сорти помідорів вважаються найкращими для посадки. 

Також ми повідомляли про те, які сорти томатів краще не садити на городі.

овочі поради город помідори розсада томат

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