Що категорично не можна садити поруч із помідорами — поради дачникам, інструкції

Вирощування томатів. Фото: Pinterest

Хоча томати доволі невибагливі культури, деякі рослини можуть зашкодити їхньому росту. Варто знати кілька хитрощів, завдяки яким ваші зусилля з вирощування помідорів будуть щедро винагороджені.

Редакція Новини.LIVE склала список рослин, які не варто висаджувати разом з вашими томатами, щоб вродив щедрий врожай.

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Капуста

Посадка представників родини капустяних може сповільнити ріст ваших томатів, оскільки вони конкурують з ними за ті ж самі поживні речовини. Через бідний ґрунт помідори можуть не утворити бутонів та ви втратите свій врожай.

Кукурудза

Це пов'язано з тим, що кукурудза та томати приваблюють одних і тих же шкідників та грибкові інфекції. Личинки молі живляться однаково як кукурудзою, так і томатами.

Врожай помідорів. Фото: Pinterest

Картопля

Помідори та картопля належать до родини пасльонових, а це означає, що для росту їм потрібні однакові поживні речовини. Бідний ґрунт робить їх сприйнятливими до одних і тих самих хвороб. Крім того, картопля може пошкодити коріння томатів.

Баклажани

Баклажани вразливі до фітофторозу — грибкового захворювання, яке може швидко поширюватися на зібраному врожаї через спори, що розносяться вітром. Раптове пожовтіння, плямистість або відмирання листя на культурах — це потенційна ознака фітофторозу.

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