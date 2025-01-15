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Что не стоит сажать возле томатов — советы дачникам

15 января 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Что категорически нельзя сажать рядом с помидорами — советы дачникам, инструкции
Выращивание томатов. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Хотя томаты довольно неприхотливые культуры, некоторые растения могут навредить их росту. Стоит знать несколько хитростей, благодаря которым ваши усилия по выращиванию помидоров будут щедро вознаграждены.

Редакция Новини.LIVE составила список растений, которые не стоит высаживать вместе с вашими томатами, чтобы уродил щедрый урожай.

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Капуста

Посадка представителей семейства капустных может замедлить рост ваших томатов, поскольку они конкурируют с ними за те же самые питательные вещества. Из-за бедной почвы помидоры могут не образовать бутонов, и вы потеряете свой урожай.

Кукуруза

Это связано с тем, что кукуруза и томаты привлекают одних и тех же вредителей и грибковые инфекции. Личинки моли питаются одинаково как кукурузой, так и томатами.

Что нельзя сажать с помидорами
Урожай помидоров. Фото: Pinterest

Картофель

Помидоры и картофель принадлежат к семейству пасленовых, а это значит, что для роста им нужны одинаковые питательные вещества. Бедная почва делает их восприимчивыми к одним и тем же болезням. Кроме того, картофель может повредить корни томатов.

Баклажаны

Баклажаны уязвимы к фитофторозу — грибковому заболеванию, которое может быстро распространяться на собранном урожае через споры, разносящиеся ветром. Внезапное пожелтение, пятнистость или отмирание листьев на культурах — это потенциальный признак фитофтороза.

Напомним, мы писали о том, какие сорта помидоров считаются самыми плохими.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта помидоров считаются лучшими среди всех. 

урожай советы помидоры томат дача

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