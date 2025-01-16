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Как посеять рассаду помидоров для большого урожая — советы

16 января 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как сеять помидоры на рассаду — пошаговая инструкция, советы дачникам
Человек, который сеет помидоры на рассаду. Фото: Decorexpro
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы хотите собрать щедрый урожай помидоров, сначала нужно посеять рассаду, но для этого стоит знать определенные правила. Опытные дачники рассказали, как правильно посеять томаты на рассаду, чтобы получить много вкусных и сочных плодов с собственного огорода.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Шаг 1 — подготовка семян

Прежде, чем сеять рассаду, обеззаразьте семена помидоров, положив их в раствор марганца густо-розового оттенка на 20 минут. Затем прорастите семена — заверните их во влажную ткань или бумагу и положите в пакет или тепличку.

Рассада томатов
Выращенная рассада помидоров на окне. Фото: Pravda

Шаг 2 — выбор емкости

Потом выберите емкость для посева — это могут быть пластиковые стаканчики или контейнеры. Но в любом случае на дне должны быть отверстия для прохождения воздуха.

Шаг 3 — подготовка почвы

Землю для рассады можно приготовить своими руками или купить в магазине ту, которая предназначена для таких вещей. Если вы хотите использовать землю с собственного огорода, сначала обезвредьте ее. Например, сначала проморозьте ее или обработайте тем же раствором, что и семена.

Земля для рассады
Наполнение емкости с рассадой помидоров землей. Фото: Decorexpro

Шаг 4 — посев овощей

Заполните емкость землей и пролейте ее водой комнатной температуры, затем заглубите семена где-то на 0,5 сантиметров, присыпьте почвой и опрыскайте пульверизатором. Держите емкости в теплом месте, чтобы температура воздуха была где-то 25 градусов, а почва — всегда увлажненной.

Когда семена проклюнутся, уберите пленку и поместите их туда, где будет достаточно солнечного света. Поливать рассаду нужно умеренно и лучше всего распылителем.

Напомним, мы писали о том, на каком расстоянии лучше высаживать помидоры на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта помидоров считаются самыми лучшими для посадки.

Также мы сообщали о том, какие сорта томатов лучше не сажать на огороде.

овощи советы огород помидоры рассада томат

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