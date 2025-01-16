Чим треба підживити дерева в саду в січні — ефективне добриво, поради

Людина, яка підживлює дерево в саду. Фото: Freepik

Хочете, щоб ваші фруктові дерева в саду завжди мали гарний зовнішній вигляд і давали багатий урожай щороку? Тоді досвідчені садівники розповідають, чим потрібно підживити плодові дерева в січні, щоб навесні та влітку вони дали гарний врожай смачних фруктів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Якщо ви хочете, щоб дерева гарно плодоносили, встигніть їх підживити в січні. "Нагодуйте" свої рослини правильним добривом, щоб вони отримали необхідну кількість поживних елементів, і тоді ваші рослини "подякують" вам за поживні елементи.

Великий врожай яблук на фруктовому дереві. Фото: Pinterest

Для цього дізнайтеся, яке популярне добриво вважається найкориснішим для садових рослин.

Чим удобрити дерева в саду взимку

Садівники з досвідом кажуть, що дерева взимку краще підживлювати деревним попелом, який потрібно розсипати під дерева і кущі. Річ у тім, що до складу попелу входить велика кількість таких корисних компонентів, як магній, кальцій і калій.

До того ж деревний попіл нейтралізує рівень кислотності землі, покращуючи її структуру і стимулюючи розвиток дерев. Це особливо важливо для тих рослин, яким для посадки потрібен нейтральний або слаболужний ґрунт.

Застосування деревного попелу на городі. Фото: Decorexpro

За словами садівників з досвідом, це добриво стимулює ріст коріння плодових дерев і зміцнює їх у процесі вирощування. Крім того, деревний попіл робить рослини стійкішими до різних погодних умов і негативного впливу шкідників.

Просто посипайте свої фруктові дерева цим ефективним добривом у січні та збирайте багатий врожай смачних плодів з власного саду вже у весняний сезон року.

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