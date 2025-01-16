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Як треба підживити дерева в січні — поради дачникам

16 січня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Чим треба підживити дерева в саду в січні — ефективне добриво, поради
Людина, яка підживлює дерево в саду. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Хочете, щоб ваші фруктові дерева в саду завжди мали гарний зовнішній вигляд і давали багатий урожай щороку? Тоді досвідчені садівники розповідають, чим потрібно підживити плодові дерева в січні, щоб навесні та влітку вони дали гарний врожай смачних фруктів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Якщо ви хочете, щоб дерева гарно плодоносили, встигніть їх підживити в січні. "Нагодуйте" свої рослини правильним добривом, щоб вони отримали необхідну кількість поживних елементів, і тоді ваші рослини "подякують" вам за поживні елементи.

Яблоня
Великий врожай яблук на фруктовому дереві. Фото: Pinterest

Для цього дізнайтеся, яке популярне добриво вважається найкориснішим для садових рослин.

Чим удобрити дерева в саду взимку

Садівники з досвідом кажуть, що дерева взимку краще підживлювати деревним попелом, який потрібно розсипати під дерева і кущі. Річ у тім, що до складу попелу входить велика кількість таких корисних компонентів, як магній, кальцій і калій.

До того ж деревний попіл нейтралізує рівень кислотності землі, покращуючи її структуру і стимулюючи розвиток дерев. Це особливо важливо для тих рослин, яким для посадки потрібен нейтральний або слаболужний ґрунт.

Древесный пепел
Застосування деревного попелу на городі. Фото: Decorexpro

За словами садівників з досвідом, це добриво стимулює ріст коріння плодових дерев і зміцнює їх у процесі вирощування. Крім того, деревний попіл робить рослини стійкішими до різних погодних умов і негативного впливу шкідників.

Просто посипайте свої фруктові дерева цим ефективним добривом у січні та збирайте багатий врожай смачних плодів з власного саду вже у весняний сезон року. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому краще не залишати гнилі плоди на деревах взимку. 

Раніше ми розповідали про те, куди можна використати гілки дерев після обрізки. 

Також ми повідомляли про те, що не можна садити біля вишні в саду.

дерева рослини поради сад плодові дерева

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