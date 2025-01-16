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Как надо подкормить деревья в январе — советы дачникам

16 января 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем надо подкормить деревья в саду в январе — эффективное удобрение, советы
Человек, который подпитывает дерево в саду. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Хотите, чтобы ваши фруктовые деревья в саду всегда красиво выглядели и давали богатый урожай каждый год? Тогда опытные садоводы рассказывают, чем нужно подкормить плодовые деревья в январе, чтобы весной и летом они дали хороший урожай вкусных фруктов.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Если вы хотите, чтобы деревья хорошо плодоносили, успейте их подкормить в январе. "Накормите" свои растения правильным удобрением, чтобы они получили необходимое количество питательных элементов, и тогда ваши растения "поблагодарят" вас за питательные элементы.

Яблоня
Большой урожай яблок на фруктовом дереве. Фото: Pinterest

Для этого узнайте, какое популярное удобрение считается самым полезным для садовых растений.

Чем удобрить деревья в саду зимой

Садоводы с опытом говорят, что деревья зимой лучше подкармливать древесной золой, которую нужно рассыпать под деревья и кусты. Дело в том, что в состав золы входит большое количество таких полезных компонентов, как магний, кальций и калий.

К тому же, древесная зола нейтрализует уровень кислотности земли, улучшая ее структуру и стимулируя развитие деревьев. Это особенно важно для тех растений, которым для посадки требуется нейтральная или слабощелочная почва.

Древесный пепел
Применение древесной золы на огороде. Фото: Decorexpro

По словам садоводов с опытом, это удобрение стимулирует рост корней плодовых деревьев и укрепляет их в процессе выращивания. Кроме того, древесная зола делает растения более устойчивыми к различным погодным условиям и негативному воздействию вредителей.

Просто посыпайте свои фруктовые деревья этим эффективным удобрением в январе и собирайте богатый урожай вкусных плодов из собственного сада уже в весенний сезон года.

Напомним, мы писали о том, почему лучше не оставлять гнилые плоды на деревьях зимой.

Ранее мы рассказывали о том, куда можно использовать ветки деревьев после обрезки.

Также мы сообщали о том, что нельзя сажать возле вишни в саду.

деревья растения советы сад плодовые деревья

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