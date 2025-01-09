Що робити з гілками після обрізання дерев — чотири способи для дачників

Як використати гілки після обрізки дерев — чотири способи
Взимку потрібно обрізати чимало сортів плодових дерев і опісля процедури залишається гілля. Викидати шкода, тому є кілька способів екологічної утилізації.
Читайте нашу статтю, щоб дізнатися, куди подіти обрізане гілля.
Відкласти на дрова
Якщо гілки достатньо великі, то можна відкласти їх на дрова. Це особливо корисно для будинків, в яких є грубки та пічки. Але також дрова можна використовувати для приготування їжі на відкритому повітрі, грилю та мангалу.
Декор у зимовому саду
Тонкі гілки підійдуть для декору на ділянці або в інтер'єрі оселі. Якщо вони довгі, то імпровізовані плетені кошики стануть гарною прикрасою для клумб. З коротких гілок та тонких мотузок можна зробити підтримку для в’юнких рослин. Також з них можна зробити бордюр чи навіть загородження для клумби.
Подрібненні гілки для мульчування
Якщо готові витратити трохи часу чи маєте спеціалізовану техніку, то можна подрібнити гілки. В такому вигляді вони чудово підійдуть для мульчування поруч з кущами та квітами. Це дозволить утримувати в ґрунті вологу та пригнітить ріст бур’янів. Дрібнесенькі та подрібнені гілки можна додавати в компост. А трохи більші можна покласти на дно компостної ями, щоб забезпечити циркуляцію повітря.
Перетворення на золу для вдобрення
Також гілки можна висушити та спалити. Після цього у вас залишиться зола — корисне добриво для городу, ефективний засіб проти слимаків та ще один варіант для мульчування грядок.
Нагадаємо, які дерева слід обрізати взимку. Також ми ділились добіркою місячного календаря, в якому вказані дати для садових робіт у січні.
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