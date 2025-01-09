Що робити з гілками після обрізання дерев — чотири способи для дачників

Зимові гілки. Фото: pexels

Взимку потрібно обрізати чимало сортів плодових дерев і опісля процедури залишається гілля. Викидати шкода, тому є кілька способів екологічної утилізації.

Читайте нашу статтю, щоб дізнатися, куди подіти обрізане гілля.

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Відкласти на дрова

Якщо гілки достатньо великі, то можна відкласти їх на дрова. Це особливо корисно для будинків, в яких є грубки та пічки. Але також дрова можна використовувати для приготування їжі на відкритому повітрі, грилю та мангалу.

Декор у зимовому саду

Тонкі гілки підійдуть для декору на ділянці або в інтер'єрі оселі. Якщо вони довгі, то імпровізовані плетені кошики стануть гарною прикрасою для клумб. З коротких гілок та тонких мотузок можна зробити підтримку для в’юнких рослин. Також з них можна зробити бордюр чи навіть загородження для клумби.

Дерева взимку. Фото: pexels

Подрібненні гілки для мульчування

Якщо готові витратити трохи часу чи маєте спеціалізовану техніку, то можна подрібнити гілки. В такому вигляді вони чудово підійдуть для мульчування поруч з кущами та квітами. Це дозволить утримувати в ґрунті вологу та пригнітить ріст бур’янів. Дрібнесенькі та подрібнені гілки можна додавати в компост. А трохи більші можна покласти на дно компостної ями, щоб забезпечити циркуляцію повітря.

Перетворення на золу для вдобрення

Також гілки можна висушити та спалити. Після цього у вас залишиться зола — корисне добриво для городу, ефективний засіб проти слимаків та ще один варіант для мульчування грядок.

Нагадаємо, які дерева слід обрізати взимку. Також ми ділились добіркою місячного календаря, в якому вказані дати для садових робіт у січні.