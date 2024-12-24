Які дерева потрібно обрізати взимку — поради садівникам

Обов'язково оновіть їх — які дерева варто обрізати взимку
Якщо вам здається, що взимку на городі нічого робити, то ви помиляєтеся, адже в цю пору року важливо, зокрема, обрізати дерева з ягідними чагарниками. Ми розповідаємо, які рослини необхідно оновити в холодний сезон року, щоб навесні вони розквітли з новою силою.
Про це розповідає Express.
Дерева і кущі, які важливо обрізати взимку
Декоративні дерева
Декоративні дерева взимку потребують особливого догляду, адже саме в цю пору року вони перебувають у фазі спокою. Тому взимку декоративні дерева можуть віддати всі свої сили на відновлення і новий ріст навесні. До березня важливо видалити менші гілки і ті, які заважають корінню.
Але в цьому випадку важливо прорідити гілки, а не обрізати повністю всю крону, щоб зберегти природний вигляд рослини.
Вічнозелені кущі
Взимку можна сміливо обрізати вічнозелені кущі, особливо ті, які розрослися до великих масштабів. На них варто обрізати всі відмерлі або пошкоджені гілки, після чого необхідно прорідити старі гілки. Якщо кущ став занадто великим, обріжте його стебла.
Обережно та м’яко формуйте форму куща, щоб зробити її збалансованою і привабливою.
Фруктові дерева
Дерева, на яких ростуть фрукти, потрібно обрізати кожен рік, щоб регулювати їхній розмір і підтримувати стан. Справа в тому, що фруктові рослини можуть досягати великих розмірів, а це заважає нормальному збору врожаю і відповідному догляду.
Для того, щоб досягти гарних результатів, необхідно обрізати дерева у стані спокою. Зазвичай ця фаза відбувається наприкінці зимового або на початку весняного сезону.
Нагадаємо, ми писали про те, як захистити саджанці молодих дерев від зимових морозів.
Раніше ми розповідали про те, в якому місці в саду краще не вирощувати яблуні.
Також ми повідомляли про те, як можна з легкістю прибрати лишайник на дереві.
Читайте Новини.LIVE!