Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Обов'язково оновіть їх — які дерева варто обрізати взимку arrow

Обов'язково оновіть їх — які дерева варто обрізати взимку

24 грудня 2024 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Які дерева потрібно обрізати взимку — поради садівникам
Людина, яка обрізає декоративну рослину в саду. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо вам здається, що взимку на городі нічого робити, то ви помиляєтеся, адже в цю пору року важливо, зокрема, обрізати дерева з ягідними чагарниками. Ми розповідаємо, які рослини необхідно оновити в холодний сезон року, щоб навесні вони розквітли з новою силою.

Про це розповідає Express.

Читайте також:

Дерева і кущі, які важливо обрізати взимку

Декоративні дерева

Декоративні дерева взимку потребують особливого догляду, адже саме в цю пору року вони перебувають у фазі спокою. Тому взимку декоративні дерева можуть віддати всі свої сили на відновлення і новий ріст навесні. До березня важливо видалити менші гілки і ті, які заважають корінню.

Але в цьому випадку важливо прорідити гілки, а не обрізати повністю всю крону, щоб зберегти природний вигляд рослини.

Декоративное дерево
Процес обрізки туї у саду. Фото: Freepik

Вічнозелені кущі

Взимку можна сміливо обрізати вічнозелені кущі, особливо ті, які розрослися до великих масштабів. На них варто обрізати всі відмерлі або пошкоджені гілки, після чого необхідно прорідити старі гілки. Якщо кущ став занадто великим, обріжте його стебла. 

Обережно та м’яко формуйте форму куща, щоб зробити її збалансованою і привабливою.

Кусты
Процес обрізки куща в саду. Фото: Nau

Фруктові дерева

Дерева, на яких ростуть фрукти, потрібно обрізати кожен рік, щоб регулювати їхній розмір і підтримувати стан. Справа в тому, що фруктові рослини можуть досягати великих розмірів, а це заважає нормальному збору врожаю і відповідному догляду.

Для того, щоб досягти гарних результатів, необхідно обрізати дерева у стані спокою. Зазвичай ця фаза відбувається наприкінці зимового або на початку весняного сезону.

Дерево
Обрізка фруктового дерева в саду. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як захистити саджанці молодих дерев від зимових морозів. 

Раніше ми розповідали про те, в якому місці в саду краще не вирощувати яблуні. 

Також ми повідомляли про те, як можна з легкістю прибрати лишайник на дереві.

дерева рослини поради сад обрізання кущі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:05 Морози до -8 °С — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:08 У Києві на тлі атаки дронів було чути вибухи

04:03 У Києві та низці областей оголосили тривогу — що відомо

03:46 "Орешнік" не є новою ракетою РФ, — Defence Express

03:26 У "Азові" потрібні люди, які вміють ремонтувати БпЛА — вакансія

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

02:46 Через мазут з танкерів РФ стався масовий викид дельфінів

02:30 Як чоловікам знятися з розшуку ТЦК — існує лише один спосіб

01:32 Військовий двічі самовільно залишав службу — як його покарав суд

01:30 Низка студентів зможуть вільно виїжджати за межі України

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

05:05 Морози до -8 °С — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:08 У Києві на тлі атаки дронів було чути вибухи

04:03 У Києві та низці областей оголосили тривогу — що відомо

03:46 "Орешнік" не є новою ракетою РФ, — Defence Express

03:26 У "Азові" потрібні люди, які вміють ремонтувати БпЛА — вакансія

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

02:46 Через мазут з танкерів РФ стався масовий викид дельфінів

02:30 Як чоловікам знятися з розшуку ТЦК — існує лише один спосіб

01:32 Військовий двічі самовільно залишав службу — як його покарав суд

01:30 Низка студентів зможуть вільно виїжджати за межі України

00:30 Коли ТЦК не має права направляти на ВЛК

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Text

19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку