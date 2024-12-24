Які дерева потрібно обрізати взимку — поради садівникам

Людина, яка обрізає декоративну рослину в саду. Фото: Freepik

Якщо вам здається, що взимку на городі нічого робити, то ви помиляєтеся, адже в цю пору року важливо, зокрема, обрізати дерева з ягідними чагарниками. Ми розповідаємо, які рослини необхідно оновити в холодний сезон року, щоб навесні вони розквітли з новою силою.

Про це розповідає Express.

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Декоративні дерева

Декоративні дерева взимку потребують особливого догляду, адже саме в цю пору року вони перебувають у фазі спокою. Тому взимку декоративні дерева можуть віддати всі свої сили на відновлення і новий ріст навесні. До березня важливо видалити менші гілки і ті, які заважають корінню.

Але в цьому випадку важливо прорідити гілки, а не обрізати повністю всю крону, щоб зберегти природний вигляд рослини.

Процес обрізки туї у саду. Фото: Freepik

Вічнозелені кущі

Взимку можна сміливо обрізати вічнозелені кущі, особливо ті, які розрослися до великих масштабів. На них варто обрізати всі відмерлі або пошкоджені гілки, після чого необхідно прорідити старі гілки. Якщо кущ став занадто великим, обріжте його стебла.

Обережно та м’яко формуйте форму куща, щоб зробити її збалансованою і привабливою.

Процес обрізки куща в саду. Фото: Nau

Фруктові дерева

Дерева, на яких ростуть фрукти, потрібно обрізати кожен рік, щоб регулювати їхній розмір і підтримувати стан. Справа в тому, що фруктові рослини можуть досягати великих розмірів, а це заважає нормальному збору врожаю і відповідному догляду.

Для того, щоб досягти гарних результатів, необхідно обрізати дерева у стані спокою. Зазвичай ця фаза відбувається наприкінці зимового або на початку весняного сезону.

Обрізка фруктового дерева в саду. Фото: Pinterest

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