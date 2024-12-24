Какие деревья нужно обрезать зимой — советы садоводам

Человек, обрезающий декоративное растение в саду. Фото: Freepik

Если вам кажется, что зимой на огороде нечего делать, то вы ошибаетесь, ведь в это время года важно, в частности, обрезать деревья с ягодными кустарниками. Мы рассказываем, какие растения нужно обновить в холодный сезон года, чтобы весной они расцвели с новой силой.

Об этом рассказывает Express.

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Декоративные деревья

Декоративные деревья зимой нуждаются в особом уходе, ведь именно в это время года они находятся в фазе покоя. Поэтому зимой декоративные деревья могут отдать все свои силы на восстановление и новый рост весной. До марта важно удалить меньшие ветви и те, которые мешают корням.

Но в этом случае важно проредить ветки, а не обрезать полностью всю крону, чтобы сохранить естественный вид растения.

Процесс обрезки туи в саду. Фото: Freepik

Вечнозеленые кусты

Зимой можно смело обрезать вечнозеленые кусты, особенно те, которые разрослись до больших масштабов. На них следует обрезать все отмершие или поврежденные ветки, после чего необходимо проредить старые ветки. Если куст стал слишком большим, обрежьте его стебли.

Осторожно и мягко формируйте форму куста, чтобы сделать его сбалансированным и привлекательным.

Процесс обрезки куста в саду. Фото: Nau

Фруктовые деревья

Деревья, на которых растут фрукты, нужно обрезать каждый год, чтобы регулировать их размер и поддерживать состояние. Дело в том, что фруктовые растения могут достигать больших размеров, а это мешает нормальному сбору урожая и соответствующему уходу.

Для того, чтобы добиться хороших результатов, необходимо обрезать деревья в состоянии покоя. Обычно эта фаза происходит в конце зимнего или начале весеннего сезона.

Обрезка фруктового дерева в саду. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как защитить саженцы молодых деревьев от зимних морозов.

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