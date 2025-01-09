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Как использовать ветки после обрезки деревьев — четыре способа

9 января 2025 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Что делать с ветками после обрезки деревьев — четыре способа для дачников
Зимние ветки. Фото: pexels
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Зимой нужно обрезать немало сортов плодовых деревьев и после процедуры остаются ветки. Выбрасывать жалко, поэтому есть несколько способов экологической утилизации.

Читайте нашу статью, чтобы узнать, куда девать обрезанные ветки.

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Отложить на дрова

Если ветки достаточно большие, то можно отложить их на дрова. Это особенно полезно для домов, в которых есть печки и печки. Но также дрова можно использовать для приготовления пищи на открытом воздухе, гриля и мангала.

Декор в зимнем саду

Тонкие ветки подойдут для декора на участке или в интерьере дома. Если они длинные, то импровизированные плетеные корзины станут хорошим украшением для клумб. Из коротких веток и тонких веревок можно сделать поддержку для растений. Также из них можно сделать бордюр или даже заграждение для клумбы.

Деревья зимой
Деревья зимой. Фото: pexels

Измельченные ветки для мульчирования

Если готовы потратить немного времени или имеете специализированную технику, то можно измельчить ветки. В таком виде они прекрасно подойдут для мульчирования рядом с кустами и цветами. Это позволит удерживать в почве влагу и подавит рост сорняков. Мелкие и измельченные ветки можно добавлять в компост. А чуть более крупные можно положить на дно компостной ямы, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Преобразование в золу для удобрения

Также ветки можно высушить и сжечь. После этого у вас останется зола — полезное удобрение для огорода, эффективное средство против слизней и еще один вариант для мульчирования грядок.

Напомним, какие деревья следует обрезать зимой. Также мы делились подборкой лунного календаря, в котором указаны даты для садовых работ в январе

деревья садоводы сад обрезка плодовые деревья

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01:43 Преступники расстреляли семью на Черниговщине — как наказал суд

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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