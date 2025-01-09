Что делать с ветками после обрезки деревьев — четыре способа для дачников

Как использовать ветки после обрезки деревьев — четыре способа
Зимой нужно обрезать немало сортов плодовых деревьев и после процедуры остаются ветки. Выбрасывать жалко, поэтому есть несколько способов экологической утилизации.
Читайте нашу статью, чтобы узнать, куда девать обрезанные ветки.
Отложить на дрова
Если ветки достаточно большие, то можно отложить их на дрова. Это особенно полезно для домов, в которых есть печки и печки. Но также дрова можно использовать для приготовления пищи на открытом воздухе, гриля и мангала.
Декор в зимнем саду
Тонкие ветки подойдут для декора на участке или в интерьере дома. Если они длинные, то импровизированные плетеные корзины станут хорошим украшением для клумб. Из коротких веток и тонких веревок можно сделать поддержку для растений. Также из них можно сделать бордюр или даже заграждение для клумбы.
Измельченные ветки для мульчирования
Если готовы потратить немного времени или имеете специализированную технику, то можно измельчить ветки. В таком виде они прекрасно подойдут для мульчирования рядом с кустами и цветами. Это позволит удерживать в почве влагу и подавит рост сорняков. Мелкие и измельченные ветки можно добавлять в компост. А чуть более крупные можно положить на дно компостной ямы, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
Преобразование в золу для удобрения
Также ветки можно высушить и сжечь. После этого у вас останется зола — полезное удобрение для огорода, эффективное средство против слизней и еще один вариант для мульчирования грядок.
Напомним, какие деревья следует обрезать зимой. Также мы делились подборкой лунного календаря, в котором указаны даты для садовых работ в январе
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