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Чому не можна залишати гнилі плоди на деревах взимку

11 січня 2025 04:17
Христина Кучугурна - Редактор
Чому небезпечно залишати гнилі плоди на деревах взимку — як це впливає на врожай
Гнилі груші на плодовому дереві в саду. Фото: Pixabay
Христина Кучугурна - Редактор

Інколи буває так, що ви не встигли зібрати врожай до морозів або не помітили гнилі плоди на деревах. Досвідчені дачники пояснили, чому небезпечно залишати гнилі плоди на рослинах взимку і як це може вплинути на загальний стан вашого саду.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Привертання уваги шкідників

Якщо ви залишаєте зіпсовані плоди на деревах, ви можете привернути увагу різних комах, зокрема, жуків, мух і павуків, які їдять ці плоди або відкладають в них яйця. Ці шкідники ранять кору, проникають в пори і провокують потрапляння інфекцій. Взимку багато шкідників ховаються під корою або в гнилих плодах, де можуть з легкістю розмножуватися.

Слива
Ознака моніліозу на сливовому дереві в саду. Фото: Pinterest

Псування майбутнього врожаю

Гнилі плоди на деревах можуть спровокувати виникнення хвороб, які погано впливають на якість врожаю. Зокрема, є ризик розвитку моніліозу, парші або плодової гнилі. Це зробить ваше плодове дерево слабшим і не таким продуктивним, як раніше, що напряму зіпсує врожай.

Яблоня
Гнилі яблука на дереві. Фото: Everypixel

Псування естетичного вигляду саду

Залишені на дереві гнилі плоди не лише псують здоров’я рослин, а й знижують естетичний вигляд цілого саду. Взимку, коли багато дерев перебувають у стані спокою, гнилі плоди не лише псують вигляд рослин, а й можуть стати джерелом неприємних ароматів у саду.

Гнилі плоди можуть також провокувати виникнення зайвої вологи, яка у процесі підлиги може призвести до розкладу і розвитку цвілі. 

Тому щоб зберегти привабливий вигляд саду і врятувати свої дерева від пошкоджень, вчасно зривайте гнилі плоди з рослин. 

Нагадаємо, ми писали про те, як врятувати дерева з кущами, якщо їхні гілки вкрилися шаром льоду взимку. 

Раніше ми розповідали про те, які дерева в саду потрібно обрізати на початку року. 

Також ми повідомляли про те, навіщо потрібно обстежувати дерева в саду взимку.

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