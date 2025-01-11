Чому небезпечно залишати гнилі плоди на деревах взимку — як це впливає на врожай

Чому не можна залишати гнилі плоди на деревах взимку
Інколи буває так, що ви не встигли зібрати врожай до морозів або не помітили гнилі плоди на деревах. Досвідчені дачники пояснили, чому небезпечно залишати гнилі плоди на рослинах взимку і як це може вплинути на загальний стан вашого саду.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Чому варто прибирати гнилі плоди на деревах
Привертання уваги шкідників
Якщо ви залишаєте зіпсовані плоди на деревах, ви можете привернути увагу різних комах, зокрема, жуків, мух і павуків, які їдять ці плоди або відкладають в них яйця. Ці шкідники ранять кору, проникають в пори і провокують потрапляння інфекцій. Взимку багато шкідників ховаються під корою або в гнилих плодах, де можуть з легкістю розмножуватися.
Псування майбутнього врожаю
Гнилі плоди на деревах можуть спровокувати виникнення хвороб, які погано впливають на якість врожаю. Зокрема, є ризик розвитку моніліозу, парші або плодової гнилі. Це зробить ваше плодове дерево слабшим і не таким продуктивним, як раніше, що напряму зіпсує врожай.
Псування естетичного вигляду саду
Залишені на дереві гнилі плоди не лише псують здоров’я рослин, а й знижують естетичний вигляд цілого саду. Взимку, коли багато дерев перебувають у стані спокою, гнилі плоди не лише псують вигляд рослин, а й можуть стати джерелом неприємних ароматів у саду.
Гнилі плоди можуть також провокувати виникнення зайвої вологи, яка у процесі підлиги може призвести до розкладу і розвитку цвілі.
Тому щоб зберегти привабливий вигляд саду і врятувати свої дерева від пошкоджень, вчасно зривайте гнилі плоди з рослин.
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