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Почему нельзя оставлять гнилые плоды на деревьях зимой

11 января 2025 04:17
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему опасно оставлять гнилые плоды на деревьях зимой — как это влияет на урожай
Гнилые груши на плодовом дереве в саду. Фото: Pixabay
Кристина Кучугурная - Редактор

Иногда бывает так, что вы не успели собрать урожай до морозов или не заметили гнилые плоды на деревьях. Опытные дачники объяснили, почему опасно оставлять гнилые плоды на растениях зимой и как это может повлиять на общее состояние вашего сада.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Привлечение внимания вредителей

Если вы оставляете испорченные плоды на деревьях, вы можете привлечь внимание различных насекомых, в частности, жуков, мух и пауков, которые едят эти плоды или откладывают в них яйца. Эти вредители ранят кору, проникают в поры и провоцируют попадание инфекций. Зимой многие вредители прячутся под корой или в гнилых плодах, где могут с легкостью размножаться.

Слива
Признак монилиоза на сливовом дереве в саду. Фото: Pinterest

Порча будущего урожая

Гнилые плоды на деревьях могут спровоцировать возникновение болезней, которые плохо влияют на качество урожая. В частности, есть риск развития монилиоза, парши или плодовой гнили. Это сделает ваше плодовое дерево слабее и не таким продуктивным, как раньше, что напрямую испортит урожай.

Яблоня
Гнилые яблоки на дереве. Фото: Everypixel

Повреждение эстетического вида сада

Оставшиеся на дереве гнилые плоды не только портят здоровье растений, но и снижают эстетический вид целого сада. Зимой, когда многие деревья находятся в состоянии покоя, гнилые плоды не только портят вид растений, но и могут стать источником неприятных ароматов в саду.

Гнилые плоды могут также провоцировать возникновение лишней влаги, которая в процессе оттепели может привести к разложению и развитию плесени.

Поэтому чтобы сохранить привлекательный вид сада и спасти свои деревья от повреждений, вовремя срывайте гнилые плоды с растений.

Напомним, мы писали о том, как спасти деревья с кустами, если их ветви покрылись слоем льда зимой.

Ранее мы рассказывали о том, какие деревья в саду нужно обрезать в начале года.

Также мы сообщали о том, зачем нужно обследовать деревья в саду зимой.

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