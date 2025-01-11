Почему опасно оставлять гнилые плоды на деревьях зимой — как это влияет на урожай

Почему нельзя оставлять гнилые плоды на деревьях зимой
Иногда бывает так, что вы не успели собрать урожай до морозов или не заметили гнилые плоды на деревьях. Опытные дачники объяснили, почему опасно оставлять гнилые плоды на растениях зимой и как это может повлиять на общее состояние вашего сада.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Почему стоит убирать гнилые плоды на деревьях
Привлечение внимания вредителей
Если вы оставляете испорченные плоды на деревьях, вы можете привлечь внимание различных насекомых, в частности, жуков, мух и пауков, которые едят эти плоды или откладывают в них яйца. Эти вредители ранят кору, проникают в поры и провоцируют попадание инфекций. Зимой многие вредители прячутся под корой или в гнилых плодах, где могут с легкостью размножаться.
Порча будущего урожая
Гнилые плоды на деревьях могут спровоцировать возникновение болезней, которые плохо влияют на качество урожая. В частности, есть риск развития монилиоза, парши или плодовой гнили. Это сделает ваше плодовое дерево слабее и не таким продуктивным, как раньше, что напрямую испортит урожай.
Повреждение эстетического вида сада
Оставшиеся на дереве гнилые плоды не только портят здоровье растений, но и снижают эстетический вид целого сада. Зимой, когда многие деревья находятся в состоянии покоя, гнилые плоды не только портят вид растений, но и могут стать источником неприятных ароматов в саду.
Гнилые плоды могут также провоцировать возникновение лишней влаги, которая в процессе оттепели может привести к разложению и развитию плесени.
Поэтому чтобы сохранить привлекательный вид сада и спасти свои деревья от повреждений, вовремя срывайте гнилые плоды с растений.
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