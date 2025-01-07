Що не можна садити біля вишні — список заборонених рослин, поради

Збір врожаю вишні з дерева. Фото: Freepik

Сьогодні вишневе дерево можна зустріти в кожному українському саду, але, на жаль, не завжди вдається виростити врожайні дерева. Якщо ви хочете мати на своїй ділянці найкращу вишню, дізнайтеся, які рослини категорично не можна висаджувати біля неї.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

Читайте також:

При вирощуванні тієї чи іншої рослини в саду чи на городі одним з найважливіших моментів є "сусідство". Справа в тому, що деякі рослини можуть псувати одна одну, змагаючись за поживні речовини і воду, а також маючи одних і тих самих шкідників і хвороби.

Наприклад, біля вишні категорично не можна садити деякі рослини, адже вони можуть занапастити її. Ми розповідаємо, які кущі та дерева краще не висаджувати на одній ділянці з вишнею.

Великий врожай на вишневому дереві. Фото: Pixabay

Які рослини не можна висаджувати поруч із вишнею

Ягідні чагарники

Деякі садівники намагаються зекономити місце на своїй дачній ділянці, тому під вишневими деревами висаджують плодові кущі. Однак, робити це категорично не рекомендується. Справа в тому, що рослини будуть змагатися за вологу і корисні елементи, а тому їх не можна садити поруч.

До переліку таких плодових чагарників входять такі рослини, як:

Чорна смородина

Малина, яка може розростатися до великих масштабів і має такі ж хвороби, як і вишня

Аґрус, який забиратиме багато поживних елементів у вишні

Хвойні дерева

Такі рослини також категорично не рекомендується висаджувати на одній ділянці з вишневими деревами. Справа в тому, що з них у ґрунт виділяються елементи, які окислюють його, а цього категорично не можна допускати при вирощування вишні й деяких інших садових рослин.

Зокрема, не можна висаджувати поруч із вишнею березу, адже вона забере вологу і корисні елементи, тим самим, зіпсувавши врожай цієї сезонної ягоди.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно зривати вишню з дерева.

Раніше ми розповідали про те, як можна захистити вишню з черешнею від шпаків у саду.

Також ми повідомляли про те, де в саду краще висаджувати вишневі дерева.