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Что ни в коем случае нельзя сажать возле вишни в саду — советы

7 января 2025 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Что нельзя сажать возле вишни — список запрещенных растений, советы
Сбор урожая вишни с дерева. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Сегодня вишневое дерево можно встретить в каждом украинском саду, но, к сожалению, не всегда удается вырастить урожайные деревья. Если вы хотите иметь на своем участке самую лучшую вишню, узнайте, какие растения категорически нельзя высаживать возле нее.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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При выращивании того или иного растения в саду или на огороде одним из важнейших моментов является "соседство". Дело в том, что некоторые растения могут портить друг друга, соревнуясь за питательные вещества и воду, а также имея одних и тех же вредителей и болезни.

Например, возле вишни категорически нельзя сажать некоторые растения, ведь они могут погубить ее. Мы рассказываем, какие кусты и деревья лучше не высаживать на одном участке с вишней.

Вишня
Большой урожай на вишневом дереве. Фото: Pixabay

Какие растения нельзя высаживать рядом с вишней

Ягодные кустарники

Некоторые садоводы пытаются сэкономить место на своем дачном участке, поэтому под вишневыми деревьями высаживают плодовые кустарники. Однако, делать это категорически не рекомендуется. Дело в том, что растения будут соревноваться за влагу и полезные элементы, а поэтому их нельзя сажать рядом.

В перечень таких плодовых кустарников входят такие растения, как:

  • Черная смородина
  • Малина, которая может разрастаться до больших масштабов и имеет такие же болезни, как и вишня
  • Крыжовник, который будет забирать много питательных элементов у вишни

Хвойные деревья

Такие растения также категорически не рекомендуется высаживать на одном участке с вишневыми деревьями. Дело в том, что из них в почву выделяются элементы, которые окисляют ее, а этого категорически нельзя допускать при выращивания вишни и некоторых других садовых растений.

В частности, нельзя высаживать рядом с вишней березу, ведь она заберет влагу и полезные элементы, тем самым, испортив урожай этой сезонной ягоды.

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно срывать вишню с дерева.

Ранее мы рассказывали о том, как можно защитить вишню с черешней от скворцов в саду.

Также мы сообщали о том, где в саду лучше высаживать вишневые деревья.

деревья растения ягоды советы сад вишня

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