Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Мох і лишайник на дереві — як прибрати проблему arrow

Мох і лишайник на дереві — як прибрати проблему

13 січня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як позбутися моху і лишайнику на плодовому дереві — дієвий метод
Процес очищення плодового дерева в саду. Фото: Pravda
Христина Кучугурна - Редактор

Наявність моху або лишайника на плодовому дереві не лише псує зовнішній вигляд рослини, а й може стати справжньою проблемою для її розвитку. Досвідчені садівники пояснили, що може стати причиною виникнення цієї проблеми і як можна з легкістю її побороти.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

Читайте також:

Чому з’являється мох на дереві

Якщо ви помітили, що на плодових деревах з’явилися ознаки моху, це означає, що у вашому саду занадто високий рівень вологості. Сам по собі лишайник не загрожує рослині, але у великій кількості він може буквально знищити фруктове дерево.

Мох
Ознаки наявності моху на дереві. Фото: Pixabay

Щоб цього не допустити, необхідно терміново рятувати дерево, але щоб зробити це правильно, потрібно знати ефективні методи.

Як можна прибрати мох з лишайником на дереві

Якщо ви побачили мох або лишайник на своєму дереві, обов’язково восени і рано навесні обробіть його. Але робити це потрібно до того моменту, поки на дереві не з’являться перші бруньки, інакше можна зіпсувати плодову рослину.

Садівники з досвідом рекомендують скористатися одним надійним засобом, а саме — залізним купоросом. Але для цього потрібно приготувати розчин 5%. Щоб це зробити, вам потрібно взяти такі прості інгредієнти, як:

  • Залізний купорос — 500 грамів
  • Вода — десять літрів

Змішайте ці інгредієнти і обробіть готовою сумішшю стовбури дерев зі скелетними гілками. Залишки лишайнику приберіть дерев’яною лопаткою, а залишками рідини обробіть ґрунт, щоб знищити всіх можливих шкідників і хвороби в землі. 

Щетка на дереве
Прибирання моху на дереві. Фото: Pinterest

Щойно ви це зробите, ви помітите, що вже за тиждень жодного сліду наявності моху на плодовому дереві не буде. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити сливове дерево від плодожерки. 

Раніше ми розповідали про те, як можна використати гілки дерев після обрізки. 

Також ми повідомляли про те, як можна прибрати шар льоду на гілках дерев. 

дерева поради сад мох лишайник плодові дерева

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

22:46 У Київській області було чутно вибухи

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво