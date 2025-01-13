Як позбутися моху і лишайнику на плодовому дереві — дієвий метод

Процес очищення плодового дерева в саду. Фото: Pravda

Наявність моху або лишайника на плодовому дереві не лише псує зовнішній вигляд рослини, а й може стати справжньою проблемою для її розвитку. Досвідчені садівники пояснили, що може стати причиною виникнення цієї проблеми і як можна з легкістю її побороти.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Чому з’являється мох на дереві

Якщо ви помітили, що на плодових деревах з’явилися ознаки моху, це означає, що у вашому саду занадто високий рівень вологості. Сам по собі лишайник не загрожує рослині, але у великій кількості він може буквально знищити фруктове дерево.

Ознаки наявності моху на дереві. Фото: Pixabay

Щоб цього не допустити, необхідно терміново рятувати дерево, але щоб зробити це правильно, потрібно знати ефективні методи.

Як можна прибрати мох з лишайником на дереві

Якщо ви побачили мох або лишайник на своєму дереві, обов’язково восени і рано навесні обробіть його. Але робити це потрібно до того моменту, поки на дереві не з’являться перші бруньки, інакше можна зіпсувати плодову рослину.

Садівники з досвідом рекомендують скористатися одним надійним засобом, а саме — залізним купоросом. Але для цього потрібно приготувати розчин 5%. Щоб це зробити, вам потрібно взяти такі прості інгредієнти, як:

Залізний купорос — 500 грамів

Вода — десять літрів

Змішайте ці інгредієнти і обробіть готовою сумішшю стовбури дерев зі скелетними гілками. Залишки лишайнику приберіть дерев’яною лопаткою, а залишками рідини обробіть ґрунт, щоб знищити всіх можливих шкідників і хвороби в землі.

Прибирання моху на дереві. Фото: Pinterest

Щойно ви це зробите, ви помітите, що вже за тиждень жодного сліду наявності моху на плодовому дереві не буде.

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