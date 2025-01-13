Как избавиться от мха и лишайника на плодовом дереве — действенный метод

Процесс очистки плодового дерева в саду. Фото: Pravda

Наличие мха или лишайника на плодовом дереве не только портит внешний вид растения, но и может стать настоящей проблемой для его развития. Опытные садоводы объяснили, что может стать причиной возникновения этой проблемы и как можно с легкостью ее побороть.

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Почему появляется мох на дереве

Если вы заметили, что на плодовых деревьях появились признаки мха, это означает, что в вашем саду слишком высокий уровень влажности. Сам по себе лишайник не угрожает растению, но в большом количестве он может буквально уничтожить фруктовое дерево.

Признаки наличия мха на дереве. Фото: Pixabay

Чтобы этого не допустить, необходимо срочно спасать дерево, но чтобы сделать это правильно, нужно знать эффективные методы.

Как можно убрать мох с лишайником на дереве

Если вы увидели мох или лишайник на своем дереве, обязательно осенью и ранней весной обработайте его. Но делать это нужно до того момента, пока на дереве не появятся первые почки, иначе можно испортить плодовое растение.

Садоводы с опытом рекомендуют воспользоваться одним надежным средством, а именно — - железным купоросом. Но для этого нужно приготовить раствор 5%. Чтобы это сделать, вам нужно взять такие простые ингредиенты, как:

Железный купорос — 500 грамм

Вода — десять литров

Смешайте эти ингредиенты и обработайте готовой смесью стволы деревьев со скелетными ветвями. Остатки лишайника уберите деревянной лопаткой, а остатками жидкости обработайте почву, чтобы уничтожить всех возможных вредителей и болезни в земле.

Убирание мха на дереве. Фото: Pinterest

Как только вы это сделаете, вы заметите, что уже через неделю никакого следа наличия мха на плодовом дереве не будет.

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