Как избавиться от мха и лишайника на плодовом дереве — действенный метод

Мох и лишайник на дереве — как убрать проблему
Наличие мха или лишайника на плодовом дереве не только портит внешний вид растения, но и может стать настоящей проблемой для его развития. Опытные садоводы объяснили, что может стать причиной возникновения этой проблемы и как можно с легкостью ее побороть.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Почему появляется мох на дереве
Если вы заметили, что на плодовых деревьях появились признаки мха, это означает, что в вашем саду слишком высокий уровень влажности. Сам по себе лишайник не угрожает растению, но в большом количестве он может буквально уничтожить фруктовое дерево.
Чтобы этого не допустить, необходимо срочно спасать дерево, но чтобы сделать это правильно, нужно знать эффективные методы.
Как можно убрать мох с лишайником на дереве
Если вы увидели мох или лишайник на своем дереве, обязательно осенью и ранней весной обработайте его. Но делать это нужно до того момента, пока на дереве не появятся первые почки, иначе можно испортить плодовое растение.
Садоводы с опытом рекомендуют воспользоваться одним надежным средством, а именно — - железным купоросом. Но для этого нужно приготовить раствор 5%. Чтобы это сделать, вам нужно взять такие простые ингредиенты, как:
- Железный купорос — 500 грамм
- Вода — десять литров
Смешайте эти ингредиенты и обработайте готовой смесью стволы деревьев со скелетными ветвями. Остатки лишайника уберите деревянной лопаткой, а остатками жидкости обработайте почву, чтобы уничтожить всех возможных вредителей и болезни в земле.
Как только вы это сделаете, вы заметите, что уже через неделю никакого следа наличия мха на плодовом дереве не будет.
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