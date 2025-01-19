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Урожай будет раньше — что обязательно добавить в лунку к луку

19 января 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Простая подкормка для лука — эффективный метод за копейки
Лук. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Успех урожая лука заключается не только от качественных семян и правильного ухода, но и от того, чем вы подкормите его во время посадки. В этом вам поможет простая и доступная хитрость, которая позволит получить здоровый урожай раньше, чем у соседей.

Новини.LIVE рассказывают, какое копеечное средство поможет быстро вырастить урожай лука.

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Что необходимо добавить к луку при посадке

Отличными средствами для подкормки почвы при посадке лука станут древесная зола и яичная скорлупа.

Как известно, древесная зола содержит калий, фосфор и важные микроэлементы, которые стимулируют рост лука, укрепляют его корневую систему и повышают устойчивость к заболеваниям. В то время, как яичная скорлупа богата кальцием, что улучшает структуру почвы и способствует здоровому развитию растений.

Что добавить в лунку к луку - советы
Подкормка лука. Фото: Freepik

Чтобы подготовить "подкормку" скорлупу необходимо хорошо высушить, измельчить до порошкообразного состояния и тщательно перемешать с золой.

При посадке в подготовленной бороздке с интервалом 20 см сделайте лунки глубиной 3-4 см и в каждую лунку добавьте небольшое количество смеси. Посадите луковицу, слегка прижав ее к почве.

Использование такого метода позволит не только защитить растения от вредителей и болезней, а обеспечит прочность и быстрое развитие лука.

Также узнайте пять способов, как за копейки ускорить рост рассады. Кроме того, мы писали, как правильно посадить капусту на огороде, чтобы собрать хороший урожай.

растения огород лук подкормка полезные советы

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