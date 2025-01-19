Простая подкормка для лука — эффективный метод за копейки

Урожай будет раньше — что обязательно добавить в лунку к луку
Успех урожая лука заключается не только от качественных семян и правильного ухода, но и от того, чем вы подкормите его во время посадки. В этом вам поможет простая и доступная хитрость, которая позволит получить здоровый урожай раньше, чем у соседей.
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Что необходимо добавить к луку при посадке
Отличными средствами для подкормки почвы при посадке лука станут древесная зола и яичная скорлупа.
Как известно, древесная зола содержит калий, фосфор и важные микроэлементы, которые стимулируют рост лука, укрепляют его корневую систему и повышают устойчивость к заболеваниям. В то время, как яичная скорлупа богата кальцием, что улучшает структуру почвы и способствует здоровому развитию растений.
Чтобы подготовить "подкормку" скорлупу необходимо хорошо высушить, измельчить до порошкообразного состояния и тщательно перемешать с золой.
При посадке в подготовленной бороздке с интервалом 20 см сделайте лунки глубиной 3-4 см и в каждую лунку добавьте небольшое количество смеси. Посадите луковицу, слегка прижав ее к почве.
Использование такого метода позволит не только защитить растения от вредителей и болезней, а обеспечит прочность и быстрое развитие лука.
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