Як правильно садити капусту на городі, щоб зібрати великий врожай — поради дачникам

Як треба садити капусту на городі для великого врожаю — поради
Для отримання гарного врожаю капусти важливо не тільки правильно її доглядати у процесі вирощування, а й посадити її так, щоб потім зібрати великі качани. Досвідчені дачники розповіли, як правильно посіяти насіння цього овоча на городі, щоб він виріс великим і міцним.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Посадка капусти на городі — як це правильно робити
Як садити капусту в залежності від сорту
Відстань посадки капусти на городі залежить від того, який сорт овоча ви обрали, зокрема:
- Ранні сорти садять на відстані в 30 сантиметрів у рядах і міжряддях
- Середні сорти садять на відстані в 45 сантиметрів
- Пізні сорти садять на відстані не менше, ніж 50-60 сантиметрів
Садити цей овоч краще там, куди потрапляють прямі сонячні промені, а ґрунтові води залягають щонайменше на два метри вглиб.
Як правильно садити капусту насінням
Насіння капусти повинно бути після декількох стадій обробки і дражування, а якщо ви не впевнені в цьому, то покладіть насіння у теплу воду, замочивши його на десять або 15 годин, і додайте марганець наприкінці. За півгодини обов’язково промийте насіння.
Перш, ніж сіяти насіння капусти, ретельно перекопайте ґрунт і підживіть його гноєм або перегноєм у кількості п’ять-шість кілограм на один квадратний метр. Крім того, приготуйте розчин з таких інгредієнтів, як:
- Деревна зола — одна склянка
- Нітрофоска — одна столова ложка
- Сечовина — одна чайна ложка
Зробіть лунки, полийте їх і залиште на одну або дві години в такому стані для того, щоб вони прогрілися. Потім посипте їх землею, зробіть ямки, посійте насіння, притрусіть ґрунтом і гарненько утрамбуйте. Посіяне насіння капусти накрийте скляними банками або пластиковими пляшками.
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