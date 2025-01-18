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Як треба садити капусту на городі для великого врожаю — поради

18 січня 2025 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно садити капусту на городі, щоб зібрати великий врожай — поради дачникам
Великий врожай капусти на городній ділянці. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Для отримання гарного врожаю капусти важливо не тільки правильно її доглядати у процесі вирощування, а й посадити її так, щоб потім зібрати великі качани. Досвідчені дачники розповіли, як правильно посіяти насіння цього овоча на городі, щоб він виріс великим і міцним.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як садити капусту в залежності від сорту

Відстань посадки капусти на городі залежить від того, який сорт овоча ви обрали, зокрема:

  • Ранні сорти садять на відстані в 30 сантиметрів у рядах і міжряддях
  • Середні сорти садять на відстані в 45 сантиметрів
  • Пізні сорти садять на відстані не менше, ніж 50-60 сантиметрів

Садити цей овоч краще там, куди потрапляють прямі сонячні промені, а ґрунтові води залягають щонайменше на два метри вглиб.

Капуста
Багато різних сортів капусти. Фото: Pinterest

Як правильно садити капусту насінням

Насіння капусти повинно бути після декількох стадій обробки і дражування, а якщо ви не впевнені в цьому, то покладіть насіння у теплу воду, замочивши його на десять або 15 годин, і додайте марганець наприкінці. За півгодини обов’язково промийте насіння. 

Перш, ніж сіяти насіння капусти, ретельно перекопайте ґрунт і підживіть його гноєм або перегноєм у кількості п’ять-шість кілограм на один квадратний метр. Крім того, приготуйте розчин з таких інгредієнтів, як:

  • Деревна зола — одна склянка
  • Нітрофоска — одна столова ложка
  • Сечовина — одна чайна ложка

Зробіть лунки, полийте їх і залиште на одну або дві години в такому стані для того, щоб вони прогрілися. Потім посипте їх землею, зробіть ямки, посійте насіння, притрусіть ґрунтом і гарненько утрамбуйте. Посіяне насіння капусти накрийте скляними банками або пластиковими пляшками.

Капуста на огороде
Великий врожай капусти на городі. Фото: Pixabay

Нагадаємо, ми писали про те, коли варто збирати врожай капусти на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як можна зберегти капусту свіжою в зимову пору року. 

Також ми повідомляли про те, який бур’ян може покращити врожай капусти на городі.

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10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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