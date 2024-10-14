Як обрати правильний момент для збору врожаю капусти — поради городникам

Дівчина збирає на городі врожай капусти. Фото: freepik.com

Правильний час збору врожаю капусти впливає не тільки на смакові властивості овочу, а й на його здатність до якісного та тривалого зберігання. Щоб підібрати оптимальні терміни, необхідно врахувати кілька важливих факторів, зокрема сорт, погодні умови, стан овочу тощо.

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Збір врожаю капусти — коли краще це робити та на що звертати увагу

Щоб вчасно зібрати капусту грядок, обов'язково врахуйте такі фактори:

1. Сорт

ранні сорти капусти збирають через 50-60 днів після посадки;

середньостиглі — 80-120 днів;

пізні сорти — після 150-180 днів.

2. Щільність головок

Овоч має бути щільним та пружним, якщо ж головка м'яка — варто зачекати.

3. Розмір

Кожен сорт має оптимальний розмір головки. Для збору слід орієнтуватися на типовий діаметр і вагу капусти, зазначені на упаковці насіння або в рекомендаціях для сорту.

Збір врожаю капусти. Фото: shutterstock.com

4. Нижнє листя

Якщо нижні листки починають жовтіти або відмирати — це сигнал, що капуста досягла своєї стиглості та готова до збору.

5. Погодні умови

Капусту краще збирати в суху погоду, щоб уникнути потрапляння вологи на головки, що може призвести до гниття під час зберігання.

Якщо очікується дощ, краще зібрати капусту до нього. Затримка зі збором може призвести до ушкодження головок та погіршення їхньої якості.

Велика капуста з городу. Фото: shutterstock.com

Пізні сорти капусти можна збирати до перших сильних морозів. Легкі заморозки навіть можуть покращити смак капусти, але не варто затримувати збір занадто довго.

Якщо дочекатися моменту, коли вдень температура повітря буде не вищою за +8°C, а вночі стовпчик термометра опускатиметься не нижче -2°C, то капуста зможе накопичити більше цукрів, а також зменшиться ступінь гіркоти овочу.

Також фахівці радять уникати перезрівання капусти, адже овоч може розтріскатися або почати псуватися й такий продукт вже не підійде для тривалого зберігання.

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