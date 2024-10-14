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Как выбрать идеальное время для сбора урожая капусты

14 октября 2024 04:17
Александра Ткачук - Редактор
Как выбрать правильный момент для сбора урожая капусты — советы огородникам
Девушка собирает на огороде урожай капусты. Фото: freepik.com
Александра Ткачук - Редактор

Правильное время сбора урожая капусты влияет не только на вкусовые свойства овоща, но и его способность к качественному и длительному хранению. Чтобы подобрать оптимальные сроки, необходимо учесть несколько важных факторов, включая сорт, погодные условия, состояние овоща и т.д.

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Новини.LIVE расскажет, как выбрать идеальное время для сбора урожая капусты, чтобы максимально сохранить ее полезные свойства, вкус и обеспечить длительное хранение продукта без потери качества.

Сбор урожая капусты — когда лучше это делать и на что обращать внимание

Чтобы вовремя собрать капусту с грядок, обязательно учтите следующие факторы:

1. Сорт

  • ранние сорта капусты собирают спустя 50-60 дней после посадки;
  • среднеспелые — 80-120 дней;
  • поздние сорта — после 150-180 дней.

2. Плотность головок

Овощ должен быть плотным и упругим, если мягкая головка — стоит подождать.

3. Размер

Каждый сорт имеет оптимальный размер головки. Для сбора следует ориентироваться на типичный диаметр и вес капусты, указанный на упаковке семян или в рекомендациях для сорта.

 

Сбор урожая капусты — когда лучше это делать и на что обращать внимание
Сбор урожая капусты. Фото: shutterstock.com

4. Нижние листья

Если нижние листья начинают желтеть или отмирать, это сигнал, что капуста достигла своей спелости и готова к сбору.

5. Погодные условия

Капусту лучше собирать в сухую погоду, чтобы избежать попадания влаги на головки, что может привести к гниению во время хранения.

Если ожидается дождь, то лучше собрать капусту до него. Задержка сбора может привести к повреждению головок и ухудшению их качества.

 

Как выбрать правильный момент для сбора урожая капусты.
Большая капуста с огорода. Фото: shutterstock.com

Поздние сорта капусты можно собирать до первых сильных морозов. Легкие заморозки могут даже улучшить вкус капусты, но не стоит задерживать сбор слишком долго.

Если дождаться момента, когда днем температура воздуха будет не выше +8°C, а ночью столбик термометра будет опускаться не ниже -2°C, капуста сможет накопить больше сахаров, а также уменьшится степень горечи овоща.

Также специалисты советуют избегать перезревания капусты, ведь овощ может растрескаться или начать портиться, и такой продукт уже не подойдет для длительного хранения.

Ранее мы писали, как хранить капусту зимой, чтобы она оставалась свежей, сочной, витаминной и вкусной до лета.

Напомним, мы рассказывали, что делать, если озимый чеснок пророс еще до наступления зимы.

Также делимся с вами полезным советом, как хранить морковь, чтобы овощ оставался свежим и вкусным до следующего урожая.

урожай осень овощи советы капуста огород

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