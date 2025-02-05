Что посадить возле лука на огороде, чтобы защитить его от вредителей — советы дачникам

Ребенок, который держит лук в руке. Фото: Freepik

Все опытные дачники знают, что лук — это довольно прихотливый овощ, который требует тщательного ухода, в частности, правильного "соседства". Если вы хотите получить щедрый урожай лука на собственном огороде, узнайте, какие растения стоит посадить рядом с ним на участке.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Любое растение на огороде нуждается в хорошем уходе, но есть те, которым он нужен больше всего. В список таких культур входит и лук, который дает максимальный урожай только в том случае, если растет на грядке рядом с определенными растениями.

Поэтому, если вы хотите, чтобы вашему урожаю лука завидовали все соседи вокруг, узнайте, какие растения должны расти возле него.

Урожай лука на огороде. Фото: Pinterest

Какие растения следует посадить рядом с луком на огороде

Морковь

Дачники с опытом считают этот популярный овощ самым лучшим "соседом" для лука. Дело в том, что обе культуры выделяют вещества, которые способны отпугнуть таких вредителей, как морковная и луковая муха. Однако, для того, чтобы эффективно бороться с вредителями, лучше выращивать морковь с луком на грядках рядом.

Ягоды, овощи и зелень

Также опытные дачники рекомендуют выращивать лук возле таких растений, как:

Шпинат

Огурцы

Помидоры

Редиска

Петрушка

Укроп

Горох

Столовая свекла

Клубника

Что не стоит сажать рядом с луком на огороде

Запомните, что рядом с луком категорически не стоит высаживать капусту. Дело в том, что оба овоща страдают от одних и тех же вредителей, в частности, от тли, мух и улиток. То есть, если одно растение поразят эти вредители, то другое также пострадает.

Напомним, мы писали о том, что надо добавить в лунки с луком для хорошего урожая.

Ранее мы рассказывали о том, как можно эффективно защитить лук от стрелкования.

Также мы сообщали о том, как правильно нужно хранить урожай лука.