Як садити часник і цибулю на одному городі - корисні поради

Часник та цибуля на городі. Фото: Freepik

Часник та цибуля часто ростуть по-сусідству одне з одним. Однак варто пам'ятати, що ці рослини мають спільних шкідників та схильні до однакових захворювань. Тож при вирощуванні варто дотримуватися певних правил.

Новини.LIVE розповідають, як правильно вирощувати цибулю та часник на одному городі.

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У сівозаміні цибуля і часник вважаються взаємозамінними культурами. Це означає, що їх не слід вирощувати декілька років поспіль на одній і тій самій ділянці.

Аби уникнути поширення хвороб та появи шкідників, рекомендується робити перерви між посадками цибулі та часнику на одній ділянці на 3-4 роки.

Цибуля та часник. Фото: Freepik

А ось думки городників щодо посадки цибулі й часнику на сусідніх грядках розділяються. З одного боку, ці дві культури можуть співіснувати поруч — вони не створюють конкуренції за поживні речовини та не заважають одна одній. Однак, з іншого боку, через схильність до однакових хвороб і шкідників, ризик їх поширення між рослинами значно зростає.

Для того, аби зменшити ризики псування рослин, експерти радять розташовувати ці культури на різних ділянках городу. Це дозволить зберегти хоча б одну з культур у разі хвороб або зараження шкідниками.

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