Как сажать чеснок и лук на одном огороде - полезные советы

Чеснок и лук на огороде. Фото: Freepik

Чеснок и лук часто растут по-соседству друг с другом. Однако стоит помнить, что эти растения имеют общих вредителей и подвержены одинаковым заболеваниям. Поэтому при выращивании следует придерживаться определенных правил.

Новини.LIVE рассказывают, как правильно выращивать лук и чеснок на одном огороде.

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В севозамене лук и чеснок считаются взаимозаменяемыми культурами. Это значит, что их не следует выращивать несколько лет подряд на одном и том же участке.

Чтобы избежать распространения болезней и появления вредителей, рекомендуется делать перерывы между посадками лука и чеснока на одном участке на 3-4 года.

Лук и чеснок. Фото: Freepik

А вот мнения огородников относительно посадки лука и чеснока на соседних грядках разделяются. С одной стороны, эти две культуры могут сосуществовать рядом — они не создают конкуренции за питательные вещества и не мешают друг другу. Однако, с другой стороны, из-за подверженности одинаковым болезням и вредителям, риск их распространения между растениями значительно возрастает.

Для того, чтобы уменьшить риски порчи растений, эксперты советуют располагать эти культуры на разных участках огорода. Это позволит сохранить хотя бы одну из культур в случае болезней или заражения вредителями.

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