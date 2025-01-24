Моніліоз на плодових дерева - як захистити сад від хвороби

Моніліоз на абрикосах. Фото: Depositphotos

Моніліоз — поширена грибкова хвороба плодових дерев. Саме тому господарі мусять вчасно подбати про свій сад, аби підступне захворювання не встигло зіпсувати врожай.

Новини.LIVE ділиться дієвими порадами, як уберегти дерева.

Читайте також:

Як захистити дерева від моніліозу

Ознаками моніліозу є зміна кольору та млявість листя, а також псування плодів — вони стають коричневими, м'якими та вкриваються білими крапками.

Щоб назавжди позбутися інфекції у саду варто забезпечити комплексний підхід до справи. Зокрема, об'єднати правильний догляд, профілактичні заходи та обробку дерев.

Для цього навесні варто оглянути дерева та видалити в них сухі чи хворі гілки, а також +10 см здорової ділянки. Листя, що опало на землю, і зіпсовані плоди слід акуратно згрібати і утилізувати.

Вже після цього, під час вегетації рослин кожні 3-4 тижні варто обробляти їх від моніліозу фунгіцидами, постійно змінюючи склад препаратів. У агромагазині представлений широкий вибір препаратів, наприклад Топсин-М, Хорус або Мікосан-В тощо. Однак перед обробкою уважно ознайомтеся із інструкцією та часом, коли можна її проводити.

Також для захисту дерев використовують 1%-у бордоську суміш. Рекомендується профілактично обробляти дерева розчином від періоду утворення листя до підготовки до зими. Обприскування проводять з інтервалом у 2 тижні. Однак при появі перших ознак хвороби така обробка стає неефективною.

Захистити дерева від моніліозу також допоможе усім відомий спосіб — побілка дерев. Для цього стовбури і нижні гілки перед зимівлею білять вапном з додаванням мідного купоросу — 3-5 грам на 100 мл побілки.

Також дізнайтеся, як правильно посадити картоплю, щоб захистити її від колорадського жука. Окрім того, ми писали, як обробити вишню та черешню навесні, щоб вберегти ягоди.