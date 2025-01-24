Моніліоз на плодових дерева - як захистити сад від хвороби

Моноліозу не буде — ефективні способи захистити сад від хвороби
Моніліоз — поширена грибкова хвороба плодових дерев. Саме тому господарі мусять вчасно подбати про свій сад, аби підступне захворювання не встигло зіпсувати врожай.
Новини.LIVE ділиться дієвими порадами, як уберегти дерева.
Як захистити дерева від моніліозу
Ознаками моніліозу є зміна кольору та млявість листя, а також псування плодів — вони стають коричневими, м'якими та вкриваються білими крапками.
Щоб назавжди позбутися інфекції у саду варто забезпечити комплексний підхід до справи. Зокрема, об'єднати правильний догляд, профілактичні заходи та обробку дерев.
Для цього навесні варто оглянути дерева та видалити в них сухі чи хворі гілки, а також +10 см здорової ділянки. Листя, що опало на землю, і зіпсовані плоди слід акуратно згрібати і утилізувати.
Вже після цього, під час вегетації рослин кожні 3-4 тижні варто обробляти їх від моніліозу фунгіцидами, постійно змінюючи склад препаратів. У агромагазині представлений широкий вибір препаратів, наприклад Топсин-М, Хорус або Мікосан-В тощо. Однак перед обробкою уважно ознайомтеся із інструкцією та часом, коли можна її проводити.
Також для захисту дерев використовують 1%-у бордоську суміш. Рекомендується профілактично обробляти дерева розчином від періоду утворення листя до підготовки до зими. Обприскування проводять з інтервалом у 2 тижні. Однак при появі перших ознак хвороби така обробка стає неефективною.
Захистити дерева від моніліозу також допоможе усім відомий спосіб — побілка дерев. Для цього стовбури і нижні гілки перед зимівлею білять вапном з додаванням мідного купоросу — 3-5 грам на 100 мл побілки.
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