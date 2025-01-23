Як захистити картоплю від колорадського жука - поради для дачників

Колорадский жук. Фото: Freepik

Боротьба із колорадським жуком на грядках — щорічна проблема для багатьох дачників, адже його присутність може значно знизити урожай. Однак існують ефективні способи запобігти появі шкідника ще до початку росту картоплі.

Новини.LIVE діляться секретами досвідчених городників, як вберегти картоплю ще з насіння.

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Перший крок у боротьбі з цим шкідником це правильно обрати місце для посадки. Колорадський жук віддає перевагу затіненим і вологим місцям, тому краще посадити картоплю на відкритих, добре освітлених сонцем ділянках.

Грядки повинні добре прогріватися і швидко висихати після дощів.

Також дотримуйтеся сівозаміни — висаджуйте картоплю після зернових або бобових культур, оскільки це зменшує кількість шкідників. Колорадський жук відомий своєю звичкою осідати на одних і тих самих ділянках. Регулярна зміна місця посадки картоплі допоможе значно зменшити чисельність шкідника.

Грядки з картоплею. Фото: Freepik

Окрім того, для відлякування жуків між рядами картоплі можна висаджувати часник, цибулю, календулу та чорнобривці. Їхній запах ефективно відлякує не лише колорадського жука, а й інших шкідників.

Також у боротьбі із комахами рекомендується обробляти бульби перед посадкою розчинами або настоями трав із природними репелентними властивостями.

Але майте на увазі, що навіть при дотриманні всіх заходів профілактики слід бути готовим до того, що жуки можуть з'явитися. У такому разі важливо не зволікати. Збирайте жуків вручну або застосовуйте біопрепарати для їх знищення, а також регулярно оглядайте рослини на наявність яєць або личинок жуків.

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