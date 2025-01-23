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Как защитить картофель от колорадского жука — секреты посадки

23 января 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как защитить картофель от колорадского жука - советы для дачников
Колорадский жук. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Борьба с колорадским жуком на грядках — ежегодная проблема для многих дачников, ведь его присутствие может значительно снизить урожай. Однако существуют эффективные способы предотвратить появление вредителя еще до начала роста картофеля.

Новини.LIVE делятся секретами опытных огородников, как уберечь картофель еще с семян.

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Как защитить картофель от колорадского жука

Первый шаг в борьбе с этим вредителем это правильно выбрать место для посадки. Колорадский жук предпочитает затененные и влажные места, поэтому лучше посадить картофель на открытых, хорошо освещенных солнцем участках.

Грядки должны хорошо прогреваться и быстро высыхать после дождей. Также придерживайтесь севозамены — высаживайте картофель после зерновых или бобовых культур, поскольку это уменьшает количество вредителей. Колорадский жук известен своей привычкой оседать на одних и тех же участках. Регулярная смена места посадки картофеля поможет значительно уменьшить численность вредителя.

Как сеять картофель, чтобы не было колорадского жука - фото
Грядки с картофелем. Фото: Freepik

Кроме того, для отпугивания жуков между рядами картофеля можно высаживать чеснок, лук, календулу и бархатцы. Их запах эффективно отпугивает не только колорадского жука, но и других вредителей.

Также в борьбе с насекомыми рекомендуется обрабатывать клубни перед посадкой растворами или настоями трав с природными репеллентными свойствами.

Но имейте в виду, что даже при соблюдении всех мер профилактики следует быть готовым к тому, что жуки могут появиться. В таком случае важно не медлить. Собирайте жуков вручную или применяйте биопрепараты для их уничтожения, а также регулярно осматривайте растения на наличие яиц или личинок жуков.

Ранее мы рассказывали пять секретов для большого урожая картофеля. Также узнайте, какой сидерат увеличит урожай картофеля на 40%.

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11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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