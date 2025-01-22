Найкращі сорти картоплі, які дадуть великий урожай — поради досвідчених дачників

Щойно викопана картопля в руках. Фото: shutterstock.com

Картопля — незамінний овоч на столі кожної української родини, а отримати багатий і смачний урожай мріє кожен господар. Щоб досягти цієї мети, важливо обрати правильний сорт, який відповідатиме певним вимогам та кулінарним вподобанням.

Новини.LIVE розповідає про сім найкращих сортів картоплі, які здивують своєю врожайністю, смаковими якостями та універсальністю.

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ТОП-7 найурожайніших сортів картоплі

1. Розара

Цей сорт відрізняється особливою стійкістю до холоду і посухи, легко переносить інші складні кліматичні умови. Розара може дати до 20 бульб середнього розміру з одного куща.

Ця картопля матиме насичений смак. Вона добре розварюється, тож ідеально підійде для пюре та запікання.

Велика картопля у руках. Фото: istockphoto.com

2. Рудольф

Це універсальний та високоврожайний сорт, який відрізняється стійкістю до багатьох хвороб, зокрема фітофторозу, парші, чорної ніжки. Добре переносить посуху, тому підходить для вирощування в регіонах із недостатнім зволоженням.

З одного куща можна зібрати до 15–20 великих бульб рожевого кольору. Рудольф містить багато крохмалю, що робить його ідеальним для пюре та запікання.

3. Беллароза

Беллароза — один з найпопулярніших сортів в Україні. Його люблять за високу врожайність, невибагливість та чудові смакові якості. Один кущ може дати до 15–20 великих бульб.

Сорт стійкий до посухи, шкідників (особливо до колорадського жука) та багатьох хвороб, таких як фітофтороз, чорна ніжка, парша звичайна. Підходить для тривалого зберігання. Також саме цей овоч універсальний в кулінарії, його можна варити, запікати, смажити тощо.

Зібрана картопля у ящику. Фото: depositphotos.com

4. Арізона

Високоврожайний і невибагливий сорт столового призначення, який завоював популярність серед фермерів і городників через прогнозований стабільний врожай. Сорт стійкий до механічних пошкоджень і багатьох хвороб. Ця картопля буде універсальною у кулінарії: підходить для варіння, смаження, запікання.

5. Гранада

Висока врожайність, стійкість до хвороб та посухи, гарні смакові якості — це те, що підкорює городників та фермерів. З одного куща можна зібрати 12–15 великих бульб. Цей сорт підходить для дієтичного харчування. Якщо ви любите запікати овоч або робити різноманітні салати.

Чоловік збирає картоплю. Фото: Latifundist.com

6. Лорет

Цей сорт дає стабільну врожайність незалежно від погодних умов. Картоплини виростають великими та гладкими. З одного куща можна зібрати 10–15 бульб. Добре розварюється, має насичений смак. Ідеальна для пюре та інших ніжних страв.

7. Щедрик

Це український сорт, який цінується за високу врожайність та чудові смакові якості. А ще він відрізняється від інших тим, що не вироджується і на одній ділянці може давати гарний урожай упродовж кількох років. Вміст крохмалю: 12–14%, що забезпечує гарний смак і універсальність у використанні. Чудово підходить для приготування пюре, запікання та смаження.

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