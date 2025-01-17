Сидерати для картоплі — як підвищити врожайність вдвічі

Картопля. Фото: Freepik

Городникам потрібно завчасно потурбуватися про те, аби ґрунт був готовий до нового врожаю. Незмінними помічниками для господарів стають сидерати, за допомогою яких ваша ділянка може стати більш родючою.

Новини.LIVE розповідає, що обов'язково потрібно посіяти перед картоплею, щоб вона "віддячила" щедрим врожаєм.

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Який сидерат висадити перед картоплею

Картопля найкраще росте у пухкому та м'якому ґрунті. Якщо ваша земля вже добре підготовлена, можливо, буде достатньо підживити її перегноєм. Але, якщо потрібно значно покращити її якість, сидерати — ідеальне рішення.

Одним із найкращих варіантів для підготовки ґрунту під картоплю є жито.

Жито. Фото: Freepik

Воно чудово витримує холодну погоду та допомагає зробити землю більш рихлою. Окрім того, ця рослина перешкоджає проростанню бур'яну, а також допомагає боротися із деякими шкідниками.

Жито стане гарним "союзником" для картоплі та значно покращить ваш врожай — використання цього сидерату може збільшити урожай овочу до 40%.

Перш ніж висіяти жито, обробіть ділянку мотоблоком або перекопайте вручну. А вже потім розсипте насіння по поверхні землі.

Раніше ми ділилися п'ятіркою секретів, щоб збільшити врожай картоплі.

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