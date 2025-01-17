Сидераты для картофеля - как повысить урожайность вдвое

Этот сидерат увеличит урожай картофеля на 40% — совет огородникам
Огородникам нужно заблаговременно позаботиться о том, чтобы почва была готова к новому урожаю. Неизменными помощниками для хозяев становятся сидераты, с помощью которых ваш участок может стать более плодородным.
Новини.LIVE рассказывает, что обязательно нужно посеять перед картофелем, чтобы он "отблагодарил" щедрым урожаем.
Какой сидерат высадить перед картофелем
Картофель лучше всего растет в рыхлой и мягкой почве. Если ваша земля уже хорошо подготовлена, возможно, будет достаточно подкормить ее перегноем. Но, если нужно значительно улучшить ее качество, сидераты — идеальное решение.
Одним из лучших вариантов для подготовки почвы под картофель является рожь.
Оно прекрасно выдерживает холодную погоду и помогает сделать землю более рыхлой. Кроме того, это растение препятствует прорастанию сорняков, а также помогает бороться с некоторыми вредителями.
Жито станет хорошим "союзником" для картофеля и значительно улучшит ваш урожай — использование этого сидерата может увеличить урожай овоща до 40%.
Прежде чем высеять рожь, обработайте участок мотоблоком или перекопайте вручную. А уже потом рассыпьте семена по поверхности земли.
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