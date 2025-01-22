Лучшие сорта картофеля, которые дадут большой урожай — советы опытных дачников

Какие сорта картофеля поразят невероятным урожаем — ТОП-7
Картофель — незаменимый овощ на столе каждой украинской семьи, а получить богатый и вкусный урожай мечтает каждый хозяин. Чтобы достичь этой цели, важно выбрать правильный сорт, который будет отвечать определенным требованиям и кулинарным предпочтениям.
Новини.LIVE рассказывает о семи лучших сортах картофеля, которые удивят своей урожайностью, вкусовыми качествами и универсальностью.
ТОП-7 самых урожайных сортов картофеля
1. Розара
Этот сорт отличается особой устойчивостью к холоду и засухе, легко переносит другие сложные климатические условия. Розара может дать до 20 клубней среднего размера с одного куста.
Этот картофель будет иметь насыщенный вкус. Он хорошо разваривается, поэтому идеально подойдет для пюре и запекания.
2. Рудольф
Это универсальный и высокоурожайный сорт, который отличается устойчивостью ко многим болезням, в частности фитофторозу, парше, черной ножке. Хорошо переносит засуху, поэтому подходит для выращивания в регионах с недостаточным увлажнением.
С одного куста можно собрать до 15–20 крупных клубней розового цвета. Рудольф содержит много крахмала, что делает его идеальным для пюре и запекания.
3. Беллароза
Беллароза — один из самых популярных сортов в Украине. Его любят за высокую урожайность, неприхотливость и превосходные вкусовые качества. Один куст может дать до 15–20 крупных клубней.
Сорт устойчив к засухе, вредителям (особенно к колорадскому жуку) и многим болезням, таким как фитофтороз, черная ножка, парша обыкновенная. Подходит для длительного хранения. Также именно этот овощ универсален в кулинарии, его можно варить, запекать, жарить и т.д.
4. Аризона
Высокоурожайный и неприхотливый сорт столового назначения, который завоевал популярность среди фермеров и огородников из-за прогнозируемого стабильного урожая. Сорт устойчив к механическим повреждениям и многим болезням. Этот картофель будет универсальным в кулинарии: подходит для варки, жарки, запекания.
5. Гранада
Высокая урожайность, устойчивость к болезням и засухе, хорошие вкусовые качества — это то, что покоряет огородников и фермеров. С одного куста можно собрать 12–15 крупных клубней. Этот сорт подходит для диетического питания. Если вы любите запекать овощ или делать разнообразные салаты.
6. Лорет
Этот сорт дает стабильную урожайность независимо от погодных условий. Картофелины вырастают крупными и гладкими. С одного куста можно собрать 10–15 клубней. Хорошо разваривается, имеет насыщенный вкус. Идеальна для пюре и других нежных блюд.
7. Щедрик
Это украинский сорт, который ценится за высокую урожайность и превосходные вкусовые качества. А еще он отличается от других тем, что не вырождается и на одном участке может давать хороший урожай в течение нескольких лет. Содержание крахмала: 12–14%, что обеспечивает хороший вкус и универсальность в использовании. Превосходно подходит для приготовления пюре, запекания и жарки.
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