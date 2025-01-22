Лучшие сорта картофеля, которые дадут большой урожай — советы опытных дачников

Только что выкопанный картофель в руках. Фото: shutterstock.com

Картофель — незаменимый овощ на столе каждой украинской семьи, а получить богатый и вкусный урожай мечтает каждый хозяин. Чтобы достичь этой цели, важно выбрать правильный сорт, который будет отвечать определенным требованиям и кулинарным предпочтениям.

Новини.LIVE рассказывает о семи лучших сортах картофеля, которые удивят своей урожайностью, вкусовыми качествами и универсальностью.

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ТОП-7 самых урожайных сортов картофеля

1. Розара

Этот сорт отличается особой устойчивостью к холоду и засухе, легко переносит другие сложные климатические условия. Розара может дать до 20 клубней среднего размера с одного куста.

Этот картофель будет иметь насыщенный вкус. Он хорошо разваривается, поэтому идеально подойдет для пюре и запекания.

Большой картофель в руках. Фото: istockphoto.com

2. Рудольф

Это универсальный и высокоурожайный сорт, который отличается устойчивостью ко многим болезням, в частности фитофторозу, парше, черной ножке. Хорошо переносит засуху, поэтому подходит для выращивания в регионах с недостаточным увлажнением.

С одного куста можно собрать до 15–20 крупных клубней розового цвета. Рудольф содержит много крахмала, что делает его идеальным для пюре и запекания.

3. Беллароза

Беллароза — один из самых популярных сортов в Украине. Его любят за высокую урожайность, неприхотливость и превосходные вкусовые качества. Один куст может дать до 15–20 крупных клубней.

Сорт устойчив к засухе, вредителям (особенно к колорадскому жуку) и многим болезням, таким как фитофтороз, черная ножка, парша обыкновенная. Подходит для длительного хранения. Также именно этот овощ универсален в кулинарии, его можно варить, запекать, жарить и т.д.

Собранный картофель в ящике. Фото: depositphotos.com

4. Аризона

Высокоурожайный и неприхотливый сорт столового назначения, который завоевал популярность среди фермеров и огородников из-за прогнозируемого стабильного урожая. Сорт устойчив к механическим повреждениям и многим болезням. Этот картофель будет универсальным в кулинарии: подходит для варки, жарки, запекания.

5. Гранада

Высокая урожайность, устойчивость к болезням и засухе, хорошие вкусовые качества — это то, что покоряет огородников и фермеров. С одного куста можно собрать 12–15 крупных клубней. Этот сорт подходит для диетического питания. Если вы любите запекать овощ или делать разнообразные салаты.

Мужчина собирает картофель. Фото: Latifundist.com

6. Лорет

Этот сорт дает стабильную урожайность независимо от погодных условий. Картофелины вырастают крупными и гладкими. С одного куста можно собрать 10–15 клубней. Хорошо разваривается, имеет насыщенный вкус. Идеальна для пюре и других нежных блюд.

7. Щедрик

Это украинский сорт, который ценится за высокую урожайность и превосходные вкусовые качества. А еще он отличается от других тем, что не вырождается и на одном участке может давать хороший урожай в течение нескольких лет. Содержание крахмала: 12–14%, что обеспечивает хороший вкус и универсальность в использовании. Превосходно подходит для приготовления пюре, запекания и жарки.

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