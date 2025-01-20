Як треба обрізати яблуню навесні для гарного врожаю — поради дачникам

Дачник, який обрізає яблуню в саду. Фото: House Digest

Обрізка плодових дерев — це один з найважливіших етапів вирощування садових рослин, тому на нього варто звернути особливу увагу. Досвідчені садівники розповіли, як правильно обрізати яблуні навесні, щоб не зіпсувати майбутній врожай фруктових дерев.

Про це розповідають на сторінці korysne.tv в Instagram.

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Підготовка інструментів для обрізки

Перш ніж обрізати дерева, необхідно підготувати інструменти, якими ви будете це робити. Запам’ятайте, що вони обов’язково повинні бути заточеними, адже в іншому випадку можна залишити рани на яблуні, які будуть довго загоюватися.

Інструмент для обрізки дерева. Фото: Agardina

Правильність процедури обрізки

Під час обрізки необхідно видалити пошкоджені пагони, які роблять крону занадто густою або конкурують зі скелетними гілками. Також обрізці підлягають однорічні прирости, які підпорядковуються гілкам центрального провідника.

Пагони, які ви збираєтеся повністю обрізати, потрібно видаляти на кільце, не залишаючи жодних пеньків. А щоб не обламати кору, спочатку надпиліть знизу, а вже потім переходьте на верхівку, повністю спилявши гілку.

Під час укорочування на бруньку секатор потрібно заводити з боку гілки, яка росте поруч, під кутом 45 градусів у напрямку від основи до верхівки пагона. При цьому, лезо, яким ви ріжете, повинно бути на два-три міліметра нижче за основу бруньки, а інше лезо — на два-три міліметри вище.

Процес обрізки яблуні в саду. Фото: Pinterest

Під час першої обрізки після посадки яблуні укорочуйте штамб так, щоб його висота становила 80 сантиметрів. Якщо у вас є пагони по боках, вкоротіть від трьох до п’яти пагонів на третину. А якщо таких немає, обрізайте дерево навесні наступного року.

Далі навесні видаліть всі сухі та пошкоджені пагони, які роблять крону густою і ростуть у напрямку центра дерева.

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