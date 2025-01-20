Как надо обрезать яблоню весной для хорошего урожая — советы дачникам

Дачник, который обрезает яблоню в саду. Фото: House Digest

Обрезка плодовых деревьев — это один из важнейших этапов выращивания садовых растений, поэтому на него стоит обратить особое внимание. Опытные садоводы рассказали, как правильно обрезать яблони весной, чтобы не испортить будущий урожай фруктовых деревьев.

Об этом рассказывают на странице korysne.tv в Instagram.

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Подготовка инструментов для обрезки

Прежде, чем обрезать деревья, необходимо подготовить инструменты, которыми вы будете это делать. Запомните, что они обязательно должны быть заточенными, ведь в противном случае можно оставить раны на яблоне, которые будут долго заживать.

Инструмент для обрезки дерева. Фото: Agardina

Правильность процедуры обрезки

Во время обрезки необходимо удалить поврежденные побеги, которые делают крону слишком густой или конкурируют со скелетными ветвями. Также обрезке подлежат однолетние приросты, которые подчиняются ветвям центрального проводника.

Побеги, которые вы собираетесь полностью обрезать, нужно удалять на кольцо, не оставляя никаких пеньков. А чтобы не обломать кору, сначала надпилите снизу, а уже потом переходите на верхушку, полностью спилив ветку.

Под укорачиванием на почку секатор нужно заводить со стороны ветки, которая растет рядом, под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. При этом, лезвие, которым вы режете, должно быть на два-три миллиметра ниже основания почки, а другое лезвие — на два-три миллиметра выше.

Процесс обрезки яблони в саду. Фото: Pinterest

Во время первой обрезки после посадки яблони укорачивайте штамб так, чтобы его высота составляла 80 сантиметров. Если у вас есть побеги по бокам, укоротите от трех до пяти побегов на треть. А если таковых нет, обрезайте дерево весной следующего года.

Далее весной удалите все сухие и поврежденные побеги, которые делают крону густой и растут в направлении центра дерева.

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