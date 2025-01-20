Коли та чим обробляти яблуні — поради досвідчених садоводів

Яблуня. Фото: pexels

Щоб влітку зібрати щедрий врожай яблук, про дерева варто подумати вже зараз. Обробку планувати можна вже після холодів.

Читайте нашу статтю, щоб не проґавити садові роботи.

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Обробку яблуні розпочніть після холодів

Першу обробку яблунь слід проводити напередодні весни, поки бруньки ще "сплять". У цей час потрібно боротися із збудниками різних захворювань.

Дерева обприскують тривідсотковим розчином бордоської рідини. Якщо цей препарат використовували у саду восени, то навесні краще обприскати яблуню тривідсотковим розчином залізного купоросу. Ці препарати важливо чергувати.

Подальшу обробку провести вже проти грибкових захворювань. Щоб уникнути опіків молодого зеленого листя, знадобиться одновідсотковий розчин мідного купоросу або альтернативні препарати.

Збір яблук. Фото: pexels

Нагадаємо, як вдобрити дерева, щоб покращити врожай. Також ми розповідали 5 способів, як пришвидшити зростання розсади.