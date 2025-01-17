Чим підживити дерева з кущами в саду в січні 2025 — ефективне добриво, поради

Людина, яка посипає дерево добривом. Фото: The Garden Prepper

Для отримання щедрого врожаю в саду в січні необхідно підживити фруктові дерева і ягідні чагарники, але для цього варто знати, чим саме це робити. Досвідчені садівники розповіли, яким добривом потрібно посипати ґрунт під цими рослинами, щоб покращити врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

Читайте також:

До лютого всім дачникам потрібно встигнути підживити свої дерева з чагарниками в саду. Досвідчені садівники пояснили, яке добриво буде найкориснішим для підживлення цих рослин, тому ним треба посипати їх у січні.

Чим треба посипати дерева з кущами в січні

Якщо у вашому саду є фруктові дерева і кущі, їх необхідно підживити в січні або на початку лютого одним ефективним добривом, яке не тільки зміцнює культури, а й покращує структуру ґрунту. Йдеться про звичайний деревний попіл, який треба розсипати під деревами і кущами.

Деревний попіл у відрі. Фото: Pinterest

Чим корисний деревний попіл для рослин

До складу цього добрива входить велика кількість магнію, кальцію і калію, але найголовніше те, що воно нейтралізує кислотність ґрунту. Крім того, деревний попіл покращує якість і структуру ґрунту, а також гарно впливає на кореневу систему ягідних кущів і плодових дерев, зміцнюючи її і роблячи рослини стійкішими до негоди. Ще попіл містить велику кількість хлору.

Підживлення ґрунту деревним попелом. Фото: Pinterest

Коли краще не посипати рослини деревним попелом

Перш за все, підживлювати деревним попелом потрібно виключно ті рослини, які люблять нейтральний або слаболужний ґрунт. Водночас посипати цим добривом категорично не можна культури в саду, які люблять кислий ґрунт.

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно підживлювати рослини на городі деревною золою.

Раніше ми розповідали про те, як можна швидко відновити прострочене насіння.

Також ми повідомляли про те, які дерева в саду потрібно обрізати в зимову пору року.