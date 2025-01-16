Які рослини не можна підживлювати попелом — список та поради садівників

Попіл для удобрення рослин в руці. Фото: depositphotos.com

Попіл давно зарекомендував себе як ефективне добриво для городніх та садових культур. Він здатен покращити структуру ґрунту, збагатити рослинами корисними речовинами й навіть боротися з деякими шкідниками. Проте, далеко не всі рослини добре реагують на таку підгодівлю. В деяких випадках це може знищити врожай.

Які культури категорично не можна удобрювати попелом, чому це важливо та які є альтернативи, пише Arguments.

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Чому попіл може бути небезпечним для деяких рослин

Так, попіл — добриво, яке здатне ефективно знижувати кислотність ґрунту, адже має лужну реакцію. Однак деякі рослини віддають перевагу кислим або нейтральним ґрунтам.

Якщо такі культури підживити попелом, це може порушити баланс ґрунту та призвести до залужування. В результаті удобрення буде як мінімум не ефективним і як максимум — нашкодити рослинам.

Найнебезпечніший варіант — комбінація попелу з азотним добривом або органічними підгодівлями, такими як гній чи настої трав. Попіл нейтралізує азот, необхідний для росту багатьох рослин.

Деревний попіл для підживлення рослин. Фото: google.com

Рослини, які не можна підживлювати попелом

1. Кислолюбні декоративні культури:

Гортензія;

Рододендрон;

Конвалія;

Фіалка триколірна;

Деякі сорти троянд та лілій.

2. Хвойні рослини:

Сосна;

Ялина;

Ялівець.

Ягідні культури, які походять від лісових:

Брусниця;

Лохина;

Журавлина;

Чорниця.

Ці рослини потребують кислого середовища для оптимального росту та розвитку. Додавання попелу призведе до зміни кислотності ґрунту, що може спричинити уповільнення росту, пожовтіння листя або навіть загибель.

Деревний попіл у ложці. Фото: google.com

Які є альтернативні добрива для кислолюбних рослин

Для рослин, яким попіл протипоказаний, можна використовувати такі засоби:

Сірчані добрива. Вони допомагають підтримувати кислотність ґрунту. Компост із хвої. Природний спосіб підкислити ґрунт. Спеціалізовані добрива для кислолюбних рослин. Наприклад, суміші для гортензій, лохини чи рододендронів.

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