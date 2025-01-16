Какие растения нельзя подкармливать золой — список и советы садоводов

Зола для удобрения растений в руке. Фото: depositphotos.com

Пепел давно зарекомендовала себя как эффективное удобрение для огородных и садовых культур. Он способен улучшить структуру почвы, обогатить растения полезными веществами и даже бороться с некоторыми вредителями. Однако далеко не все растения хорошо реагируют на такую подкормку. В некоторых случаях это может уничтожить урожай.

Какие культуры категорически нельзя удобрять золой, почему это важно и какие есть альтернативы, пишет Arguments.

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Почему зола может быть опасной для некоторых растений

Так, зола — удобрение, которое способно эффективно снижать кислотность почвы, ведь имеет щелочную реакцию. Однако некоторые растения предпочитают кислые или нейтральные почвы.

Если такие культуры подкормить золой, это может нарушить баланс почвы и привести к залужению. В результате удобрения будет как минимум не эффективным и как максимум — навредит растениям.

Самый опасный вариант — комбинация золы с азотным удобрением или органическими подкормками, такими как навоз или настои трав. Зола нейтрализует азот, необходимый для роста многих растений.

Деревянная зола для подкормки растений. Фото: google.com

Растения, которые нельзя подкармливать золой

1. Кислолюбивые декоративные культуры:

Гортензия;

Рододендрон;

Ландыш;

Фиалка трехцветная;

Некоторые сорта роз и лилий.

2. Хвойные растения:

Сосна;

Ель;

Можжевельник.

Ягодные культуры, которые происходят от лесных:

Брусника;

Голубика;

Клюква;

Черника.

Эти растения нуждаются в кислой среде для оптимального роста и развития. Добавление золы приведет к изменению кислотности почвы, что может вызвать замедление роста, пожелтение листьев или даже гибель.

Деревянный пепел в ложке. Фото: google.com

Какие есть альтернативные удобрения для кислолюбивых растений

Для растений, которым зола противопоказана, можно использовать следующие средства:

Серные удобрения. Они помогают поддерживать кислотность почвы. Компост из хвои. Естественный способ подкислить почву. Специализированные удобрения для кислолюбивых растений. Например, смеси для гортензий, голубики или рододендронов.

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