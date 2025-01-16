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Эти растения нельзя подкармливать золой, чтобы не потерять урожай

16 января 2025 06:52
Александра Ткачук - Редактор
Какие растения нельзя подкармливать золой — список и советы садоводов
Зола для удобрения растений в руке. Фото: depositphotos.com
Александра Ткачук - Редактор

Пепел давно зарекомендовала себя как эффективное удобрение для огородных и садовых культур. Он способен улучшить структуру почвы, обогатить растения полезными веществами и даже бороться с некоторыми вредителями. Однако далеко не все растения хорошо реагируют на такую подкормку. В некоторых случаях это может уничтожить урожай.

Какие культуры категорически нельзя удобрять золой, почему это важно и какие есть альтернативы, пишет Arguments.

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Почему зола может быть опасной для некоторых растений

Так, зола — удобрение, которое способно эффективно снижать кислотность почвы, ведь имеет щелочную реакцию. Однако некоторые растения предпочитают кислые или нейтральные почвы.

Если такие культуры подкормить золой, это может нарушить баланс почвы и привести к залужению. В результате удобрения будет как минимум не эффективным и как максимум — навредит растениям.

Самый опасный вариант — комбинация золы с азотным удобрением или органическими подкормками, такими как навоз или настои трав. Зола нейтрализует азот, необходимый для роста многих растений.

 

Растения, которые нельзя подкармливать золой
Деревянная зола для подкормки растений. Фото: google.com

Растения, которые нельзя подкармливать золой

1. Кислолюбивые декоративные культуры:

  • Гортензия;
  • Рододендрон;
  • Ландыш;
  • Фиалка трехцветная;
  • Некоторые сорта роз и лилий. 

2. Хвойные растения:

  • Сосна;
  • Ель;
  • Можжевельник.

Ягодные культуры, которые происходят от лесных:

  • Брусника;
  • Голубика;
  • Клюква;
  • Черника.

Эти растения нуждаются в кислой среде для оптимального роста и развития. Добавление золы приведет к изменению кислотности почвы, что может вызвать замедление роста, пожелтение листьев или даже гибель.

 

Какие растения нельзя подкармливать золой - список и советы садоводов
Деревянный пепел в ложке. Фото: google.com

Какие есть альтернативные удобрения для кислолюбивых растений

Для растений, которым зола противопоказана, можно использовать следующие средства:

  1. Серные удобрения. Они помогают поддерживать кислотность почвы.
  2. Компост из хвои. Естественный способ подкислить почву.
  3. Специализированные удобрения для кислолюбивых растений. Например, смеси для гортензий, голубики или рододендронов.

Ранее мы писали, как правильно подкармливать растения древесной золой зимой.

Напомним, мы рассказывали, чем следует обязательно подкормить почву на огороде зимой.

Также предлагаем узнать, как спасти почву, если зима оказалась бесснежной.

урожай растения советы огород сад пепел

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