Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як підживлювати рослини взимку деревною золою — чим корисна arrow

Як підживлювати рослини взимку деревною золою — чим корисна

8 січня 2025 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно підживлювати рослини деревною золою взимку — корисні поради
Процес підживлення рослин деревною золою. Фото: Deavita
Христина Кучугурна - Редактор

Досвідчені дачники знають, що одним з найефективніших для рослин добрив є деревна зола, але не всі знають, як нею правильно користуватися взимку. Ми розповідаємо, чим корисна деревна зола і як нею правильно підживлювати городні культури в зимову пору року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Чим корисна деревна зола для городу

До складу цього добрива входить калій, який зміцнює городні рослини і покращує їхню стійкість до несприятливих умов навколишнього середовища. До того ж, деревна зола містить й інші компоненти, які відіграють велику роль у здоровому розвитку рослин. Йдеться про такі елементи, як:

  • Фосфор
  • Магній
  • Кальцій тощо

Взимку ці речовини поступово проникають у ґрунт через талий сніг, створюючи, тим самим, потрібні умови для коріння рослин. До того ж, деревна зола нейтралізує рівень кислотності ґрунту, тим самим, покращуючи його структуру.

Зола
Деревна зола у відрі на траві. Фото: Decorexpro

Як підживлювати рослини деревною золою взимку

Це добриво треба рівномірно розподіляти на поверхні ґрунту, щоб не перенасичувати його. Краще це робити по снігу тонким шаром, щоб деревна зола змішувалася з водою, коли цей сніг танутиме. Зазвичай золу додають у такій кількості:

  • Для піщаних і легких ґрунтів — від 100 до 150 грамів на один квадратний метр
  • Для глинистих ґрунтів — до 200 грамів
Подкормка золой
Підживлення рослин деревною золою. Фото: Pinterest

Які рослини варто підживлювати деревною золою взимку

Взимку цим добривом корисно удобрювати такі рослини, як:

  • Яблуня
  • Малина
  • Смородина
  • Картопля
  • Часник
  • Морква
  • Цибуля

Це добриво зміцнить кореневу систему городніх культур, зробить процес дозрівання плодів швидшим і покращить їхню стійкість до різних захворювань.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити малинові кущі для кращого росту. 

Раніше ми розповідали про те, чим потрібно удобрити полуницю на городі навесні. 

Також ми повідомляли про те, чим варто удобрити город взимку для гарного майбутнього врожаю.

рослини поради добрива користь деревна зола

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:45 Пенсіонери можуть втратити виплати у 2025 році — перелік підстав

Термінова новина

05:29 У Києві втретє з ночі лунає тривога

05:05 Місцями сильні пориви вітру та дощі — прогноз погоди на сьогодні

04:30 Знову ВЛК та онлайн бронювання — що чекає українців у 2025 році

03:38 "Азов" пропонує роботу кухарям — яка зарплата та вимоги

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

03:22 Росіяни скаржаться на вибухи в Енгельсі — горить нафтобаза

Термінова новина

03:17 У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу

03:07 У "Резерв+" оновили функції пошуку вакансій в ЗСУ — що відомо

02:30 Які повістки можуть отримати українці у січні 2025 — три види

02:20 Хто потрапить до антикорупційної ради Міноборони України

05:45 Пенсіонери можуть втратити виплати у 2025 році — перелік підстав

Термінова новина

05:29 У Києві втретє з ночі лунає тривога

05:05 Місцями сильні пориви вітру та дощі — прогноз погоди на сьогодні

04:30 Знову ВЛК та онлайн бронювання — що чекає українців у 2025 році

03:38 "Азов" пропонує роботу кухарям — яка зарплата та вимоги

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

03:22 Росіяни скаржаться на вибухи в Енгельсі — горить нафтобаза

Термінова новина

03:17 У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу

03:07 У "Резерв+" оновили функції пошуку вакансій в ЗСУ — що відомо

02:30 Які повістки можуть отримати українці у січні 2025 — три види

02:20 Хто потрапить до антикорупційної ради Міноборони України

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

Text

22:57 Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

Text

21:59 Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло

Text

19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Text

17:50 Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

Text

13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Text

12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

Text

10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем