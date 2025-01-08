Як правильно підживлювати рослини деревною золою взимку — корисні поради

Процес підживлення рослин деревною золою. Фото: Deavita

Досвідчені дачники знають, що одним з найефективніших для рослин добрив є деревна зола, але не всі знають, як нею правильно користуватися взимку. Ми розповідаємо, чим корисна деревна зола і як нею правильно підживлювати городні культури в зимову пору року.

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До складу цього добрива входить калій, який зміцнює городні рослини і покращує їхню стійкість до несприятливих умов навколишнього середовища. До того ж, деревна зола містить й інші компоненти, які відіграють велику роль у здоровому розвитку рослин. Йдеться про такі елементи, як:

Фосфор

Магній

Кальцій тощо

Взимку ці речовини поступово проникають у ґрунт через талий сніг, створюючи, тим самим, потрібні умови для коріння рослин. До того ж, деревна зола нейтралізує рівень кислотності ґрунту, тим самим, покращуючи його структуру.

Деревна зола у відрі на траві. Фото: Decorexpro

Як підживлювати рослини деревною золою взимку

Це добриво треба рівномірно розподіляти на поверхні ґрунту, щоб не перенасичувати його. Краще це робити по снігу тонким шаром, щоб деревна зола змішувалася з водою, коли цей сніг танутиме. Зазвичай золу додають у такій кількості:

Для піщаних і легких ґрунтів — від 100 до 150 грамів на один квадратний метр

Для глинистих ґрунтів — до 200 грамів

Підживлення рослин деревною золою. Фото: Pinterest

Які рослини варто підживлювати деревною золою взимку

Взимку цим добривом корисно удобрювати такі рослини, як:

Яблуня

Малина

Смородина

Картопля

Часник

Морква

Цибуля

Це добриво зміцнить кореневу систему городніх культур, зробить процес дозрівання плодів швидшим і покращить їхню стійкість до різних захворювань.

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