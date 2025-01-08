Як правильно підживлювати рослини деревною золою взимку — корисні поради

Як підживлювати рослини взимку деревною золою — чим корисна
Досвідчені дачники знають, що одним з найефективніших для рослин добрив є деревна зола, але не всі знають, як нею правильно користуватися взимку. Ми розповідаємо, чим корисна деревна зола і як нею правильно підживлювати городні культури в зимову пору року.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Чим корисна деревна зола для городу
До складу цього добрива входить калій, який зміцнює городні рослини і покращує їхню стійкість до несприятливих умов навколишнього середовища. До того ж, деревна зола містить й інші компоненти, які відіграють велику роль у здоровому розвитку рослин. Йдеться про такі елементи, як:
- Фосфор
- Магній
- Кальцій тощо
Взимку ці речовини поступово проникають у ґрунт через талий сніг, створюючи, тим самим, потрібні умови для коріння рослин. До того ж, деревна зола нейтралізує рівень кислотності ґрунту, тим самим, покращуючи його структуру.
Як підживлювати рослини деревною золою взимку
Це добриво треба рівномірно розподіляти на поверхні ґрунту, щоб не перенасичувати його. Краще це робити по снігу тонким шаром, щоб деревна зола змішувалася з водою, коли цей сніг танутиме. Зазвичай золу додають у такій кількості:
- Для піщаних і легких ґрунтів — від 100 до 150 грамів на один квадратний метр
- Для глинистих ґрунтів — до 200 грамів
Які рослини варто підживлювати деревною золою взимку
Взимку цим добривом корисно удобрювати такі рослини, як:
- Яблуня
- Малина
- Смородина
- Картопля
- Часник
- Морква
- Цибуля
Це добриво зміцнить кореневу систему городніх культур, зробить процес дозрівання плодів швидшим і покращить їхню стійкість до різних захворювань.
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