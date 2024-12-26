Чим підживити малину, щоб вона виросла солодкою — ефективні добрива

Людина, яка збирає врожай малини на городі. Фото: Freepik

Якщо у вас на ділянці є кущі малини і ви хочете виростити найсолодші ягоди, дізнайтеся, чим необхідно "нагодувати" рослину. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами правильно підживлювати ягідні чагарники, щоб збирати рясний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Чим варто "годувати" малину для щедрого врожаю

Органічні добрива (компост або перегній)

Органічні добрива наділяють рослини всіма необхідними корисними речовинами, покращують структуру ґрунту і підвищують його здатність утримувати вологу. Щоб підживити малинові кущі перегноєм або компостом, рівномірно розподіліть добрива навколо чагарників, змішуючи їх з верхнім шаром ґрунту.

Це допоможе корисним елементам поступово вивільнюватися з ґрунту і стимулюватиме розвиток коріння рослин.

Людина, яка тримає перегній у руках. Фото: Gardening Know How

Зола

Деревна зола — це справжній скарб для малинових кущів. Щоб підживити їх золою, потрібно восени чи навесні розсипати її під кущами у чистому вигляді або як розчин. Щоб зробити розчин, змішайте 500 грамів деревної золи з десятьма літрами води.

Це чудове натуральне добриво, на яке не потрібно витрачати гроші.

Деревна зола в руках. Фото: Pinterest

Калійно-фосфорні добрива

Не секрет, що фосфор і калій відіграють велику роль в розвитку плодових рослин, адже вони покращують процес цвітіння і формування плодів. Комплексні добрива допомагають ягодам формуватися великими і смачними на смак.

Але важливо дотримуватися рекомендацій стосовно дози, щоб не перенаситити ґрунт під малиновими кущами. Для підживлення ягоди вносьте добрива навесні або восени, рівномірно розподіляючи їх навколо кущів і змішуючи разом із землею.

Калійно-фосфорне добриво. Фото: Justdial

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно захистити малину від шкідників і захворювань.

Раніше ми розповідали про те, що треба зробити з малиною після збору врожаю.

Також ми повідомляли про те, що робити з малиною, якщо вона червива.