Чим підживити малину, щоб вона виросла солодкою — ефективні добрива

Ягоди будуть солодкими як мед — чим підживити малину
Якщо у вас на ділянці є кущі малини і ви хочете виростити найсолодші ягоди, дізнайтеся, чим необхідно "нагодувати" рослину. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами правильно підживлювати ягідні чагарники, щоб збирати рясний врожай.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Чим варто "годувати" малину для щедрого врожаю
Органічні добрива (компост або перегній)
Органічні добрива наділяють рослини всіма необхідними корисними речовинами, покращують структуру ґрунту і підвищують його здатність утримувати вологу. Щоб підживити малинові кущі перегноєм або компостом, рівномірно розподіліть добрива навколо чагарників, змішуючи їх з верхнім шаром ґрунту.
Це допоможе корисним елементам поступово вивільнюватися з ґрунту і стимулюватиме розвиток коріння рослин.
Зола
Деревна зола — це справжній скарб для малинових кущів. Щоб підживити їх золою, потрібно восени чи навесні розсипати її під кущами у чистому вигляді або як розчин. Щоб зробити розчин, змішайте 500 грамів деревної золи з десятьма літрами води.
Це чудове натуральне добриво, на яке не потрібно витрачати гроші.
Калійно-фосфорні добрива
Не секрет, що фосфор і калій відіграють велику роль в розвитку плодових рослин, адже вони покращують процес цвітіння і формування плодів. Комплексні добрива допомагають ягодам формуватися великими і смачними на смак.
Але важливо дотримуватися рекомендацій стосовно дози, щоб не перенаситити ґрунт під малиновими кущами. Для підживлення ягоди вносьте добрива навесні або восени, рівномірно розподіляючи їх навколо кущів і змішуючи разом із землею.
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