Чем подкормить малину, чтобы она выросла сладкой — эффективные удобрения

Человек, собирающий урожай малины на огороде. Фото: Freepik

Если у вас на участке есть кусты малины и вы хотите вырастить самые сладкие ягоды, узнайте, чем необходимо "накормить" растение. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями правильно подкармливать ягодные кустарники, чтобы собирать обильный урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Органические удобрения (компост или перегной)

Органические удобрения наделяют растения всеми необходимыми полезными веществами, улучшают структуру почвы и повышают ее способность удерживать влагу. Чтобы подкормить малиновые кусты перегноем или компостом, равномерно распределите удобрения вокруг кустарников, смешивая их с верхним слоем почвы.

Это поможет полезным элементам постепенно высвобождаться из почвы и стимулировать развитие корней растений.

Человек, держащий перегной в руках. Фото: Gardening Know How

Зола

Древесная зола — это настоящее сокровище для малиновых кустов. Чтобы подкормить их золой, нужно осенью или весной рассыпать ее под кустами в чистом виде или как раствор. Чтобы сделать раствор, смешайте 500 грамм древесной золы с десятью литрами воды.

Это замечательное натуральное удобрение, на которое не нужно тратить деньги.

Древесная зола в руках. Фото: Pinterest

Калийно-фосфорные удобрения

Не секрет, что фосфор и калий играют огромную роль в развитии плодовых растений, ведь они улучшают процесс цветения и формирование плодов. Комплексные удобрения помогают ягодам формироваться большими и вкусными по вкусу.

Но важно соблюдать рекомендации по дозе, чтобы не перенасытить почву под малиновыми кустами. Для подкормки ягоды вносите удобрения весной или осенью, равномерно распределяя их вокруг кустов и смешивая вместе с землей.

Калийно-фосфорное удобрение. Фото: Justdial

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно защитить малину от вредителей и заболеваний.

Раньше мы рассказывали о том, что нужно сделать с малиной после сбора урожая.

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