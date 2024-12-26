Чем подкормить малину, чтобы она выросла сладкой — эффективные удобрения

Ягоды будут сладкими как мед — чем подкормить малину
Если у вас на участке есть кусты малины и вы хотите вырастить самые сладкие ягоды, узнайте, чем необходимо "накормить" растение. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями правильно подкармливать ягодные кустарники, чтобы собирать обильный урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Чем стоит "кормить" малину для щедрого урожая
Органические удобрения (компост или перегной)
Органические удобрения наделяют растения всеми необходимыми полезными веществами, улучшают структуру почвы и повышают ее способность удерживать влагу. Чтобы подкормить малиновые кусты перегноем или компостом, равномерно распределите удобрения вокруг кустарников, смешивая их с верхним слоем почвы.
Это поможет полезным элементам постепенно высвобождаться из почвы и стимулировать развитие корней растений.
Зола
Древесная зола — это настоящее сокровище для малиновых кустов. Чтобы подкормить их золой, нужно осенью или весной рассыпать ее под кустами в чистом виде или как раствор. Чтобы сделать раствор, смешайте 500 грамм древесной золы с десятью литрами воды.
Это замечательное натуральное удобрение, на которое не нужно тратить деньги.
Калийно-фосфорные удобрения
Не секрет, что фосфор и калий играют огромную роль в развитии плодовых растений, ведь они улучшают процесс цветения и формирование плодов. Комплексные удобрения помогают ягодам формироваться большими и вкусными по вкусу.
Но важно соблюдать рекомендации по дозе, чтобы не перенасытить почву под малиновыми кустами. Для подкормки ягоды вносите удобрения весной или осенью, равномерно распределяя их вокруг кустов и смешивая вместе с землей.
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